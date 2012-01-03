Под Полтавой построят часовню в честь болгарского Хана Кубрата

В селе Малая Перещепина Новосанжарского района Полтавской области в 2012 году планируют построить комплекс в честь болгарского Хана Кубрата.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил представитель Ассоциации болгар в Украине, вице-президент благотворительного фонда «Хан Кубрат» Дмитрий ХРИСТОВ.

По его словам, в первую очередь строительства мемориального комплекса Хана Кубрата входит строительство часовни, двухэтажного отеля для туристов, паломников и стоянки. Все работы профинансируют спонсоры.

«В этом году должен состояться Всемирный собор болгар, посвященный 100-летию открытия клада и захоронения Хана Кубрата. Крупнейший в Европе клад с золотыми и серебряными вещами (25 кг золотых и 50 кг серебряных изделий) обнаружен в 1912 году в селе Малая Перещепина. Среди них были перстень и оружие Хана Великой Булгарии Кубрата. Все эти вещи были вывезены в Россию и сейчас находятся в Эрмитаже. В 1984 году немецкий ученый Вернер, исследовав найденое, решил, что это захоронение Хана Кубрата - основателя государства на территории нынешней Украины », - сказал Д.ХРИСТОВ.

Напомним, в 2001 году в селе Малая Перещепина установили памятный знак в честь Хана Кубрата.

