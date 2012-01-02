В Винницкой обл. иностранец похитил из храма 12 икон

В Калиновском районе Винницкой области в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 46-летний иностранный гражданин (цель пребывания в Украине выясняется).

Как сообщили УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины, выяснилось, что этот гражданин ночью 29 декабря прошлого года сломал замки входных дверей, проник в помещение церкви и похитил 12 икон.

Похищенное изъято.

