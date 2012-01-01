В Львове состоится торжественный поход по случаю Дня мира

Сегодня в Львове состоится поход за мир и жизнь без насилия по случаю Всемирного дня мира. Международное сообщество святого Эгидия организует такие походы во всех городах, где есть ее ячейки. Святейший Отец каждый год в этот день выступает с посланием мира ко всему миру.

Как сообщил о. Иван КУРИЛЕЦ, духовник и член сообщества святого Эгидия, которая занимается бездомными и нуждающимися людьми Львова, поход начнется в 16.00 от храма Пресвятой Евхаристии, пройдет через центр города до храма Святого Андрея.

В 16.30 в церкви Святого Андрея состоится молитва за мир во всем мире. Все желающие могут присоединиться к этой акции и общей молитве за жизнь в мире и без насилия.

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