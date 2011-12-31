В Дрездене отпразднуют 500-летие «Сикстинской Мадонны»

В Дрездене пройдут праздничные мероприятия, посвященные 500-летию создания одного из шедевров Ренессанса — «Сикстинской Мадонны», сообщает KATHweb.

Одним из них станет большая выставка под названием «Самой красивой женщине в мире – 500 лет», которая откроется в дрезденской галерее. Около 140 известнейших картин из разных музеев мира приедут в Дрезден.

Известнейшее произведение Ренессанса было создано Рафаэлем для алтаря монастырской церкви св. Сикста в Пьяченце. Картину заказал Папа Римский Юлий II в честь победы над французами и присоединения Пьяченцы к Папской Области.

На картине размером 265/196 см изображены Богородица с Младенцем в окружении Папы Сикста II и св. Варвары. Внизу под фигурой Мадонны – два ангелочка, задумчиво глядящие на Ее схождение.

Первоначально картина располагалась в алтаре перед большим Распятием, поэтому выражения лиц и позы изображенных на ней фигур обусловлены их чувствами при виде страданий и смерти Христа.

В 1754 г. «Сикстинскую Мадонну» приобрел для своей коллекции курфюрст Саксонии и король Польши Август III. В настоящее время она находится в Галерее старых мастеров в Дрездене.

Седмица.Ru

