Патриарх Кирилл благословил фестиваль духовной музыки

В Московском международном Доме музыки состоялась пресс-конференция, посвященная Второму Московскому Рождественскому фестивалю духовной музыки.

Гостями Рождественского фестиваля духовной музыки, который пройдет в Доме музыки с 8 по 22 января, станут ведущие хоровые коллективы России и зарубежья.

Фестиваль проводится с высочайшего благословения Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Митрополит Волоколамский Иларион подчеркнул, что инициатива проведения Рождественского фестиваля в прошлом году нашла очень широкий отклик в сердцах слушателей.

«Хоровой фестиваль дает возможность воспринять не только певческое искусство, но и собственно духовную религиозную музыку, причем в очень широком смысле. Программа музыкального форума не ограничивается только литургическими песнопениями и включает в себя произведения, относящиеся к различным направлениям религиозной музыки», - отметил митрополит Иларион.

Россию, в программе форума духовной музыки, представят Московский Синодальный хор, Праздничный Патриарший мужской хор московского Данилова монастыря, хоровой коллектив московского Сретенского монастыря, Воскресный хор Патриаршего центра древнерусской богослужебной традиции, камерный хор «Древнерусский распев».

Впервые в Москве выступят византийский хор Ergastiri Psaltikis (Греция), хор аббатства Сильванес (Франция) и американский госпел-хор Aeolians (США).

annews.ru

