Ученый: волхвы могли придти в Вифлеем из Китая

Перевод древнего документа, найденного в архивах Ватикана, представляет в новом свете историю Рождества Христова, приводит в четверг австралийская газета «Острэлиан» результаты нового исследования.

Недавно ученые перевели с одного из диалектов арамейского языка откровение волхвов, прибывших с дарами к младенцу Иисусу.

Брент Ландау, профессор религиоведения в университете штата Оклахома, в течение двух лет расшифровывал рукописи. Этот документ якобы написан от первого лица, датируется VIII веком.

Традиционно считается, что волхвы прибыли из Персии, однако, согласно переведенному документу, они держали свой путь из земли Шир, то есть с территории современного Китая. В документе они представляются как потомки Сифа, третьего сына Адама, и принадлежат к секте «молчаливой молитвы».

Самым большим расхождением документа с традиционной историей Рождества является то, что, согласно переведенному манускрипту, волхвов было не три, а несколько десятков.

Помимо этого, в документе Христос отождествляется с Вифлеемской звездой.

«Там говорится, что Иисус Христос и Вифлеемская звезда - это одно и то же, и что Иисус может перевоплощаться во что угодно. Звезда ведет их в пещеру и там перевоплощается в младенца, который говорит им идти назад и нести миру благую весть», - рассказал профессор Б.Ландау.

«Никто не знает, откуда евангелист Матфей взял свою версию», - отметил ученый.

Благовест.

