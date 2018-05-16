Назидательное драконоведение: свидетельства древней истории

Увлечение коммерческим изводом буддийской религии — дело сугубо позднее, современное. Наши предки, скажем, 100 лет назад знать не знали ни о каких особенных животных-покровителях. Однако, в нашей культуре с образом дракона связано представление о «человекоубийце искони», о враге рода человеческого.

Об этом хотелось бы поразмышлять, проанализировав запечатленные свидетельства времени…

В Библии с образами змеев и даже драконов мы встречаемся часто. И играют они очень разные роли. Змеи — от диавола-искусителя при грехопадении до чудесного знака спасения от болезней в пустыне (медный змий). Видим мы и драконов. Например, (Пс 103, ст:25-27):

Это — море великое и пространное: там пресмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с большими; там плавают корабли, там этот левиафан, которого Ты сотворил играть в нем. Все они от Тебя ожидают, чтобы Ты дал им пищу их в свое время.

Левиафан (скрученный, свитый, извивающийся) – громадный морской дракон. В книге Иова (40,20-41,26) мы находим подробное описание этого страшного водного гиганта, с которым человек справиться не может:

Когда он поднимается, силачи в страхе, совсем теряются от ужаса. Меч, коснувшийся его, не устоит, ни копье, ни дротик, ни латы. Железо он считает за солому, медь — за гнилое дерево.

Однако Господь сильнее самых сильных и страшных тварей, Он защищает человека от них: В знаменитом 90м псалме читаем:

на аспида и василиска наступиши и попереши льва и змия (в русском синодальном переводе — попирать будешь льва и дракона).

Пророк Даниил именем Божиим побеждает почитаемого вавилонянами дракона (Дан 14, 23-27), сварив некий состав (ком) и скормив его сильному, но глупому животному и, тем самым, посрамив упование язычников.

Фреска греческого иконописца первой половины XVI века Феофана Критского «Адам нарекает имена животным» (из монастыря св.Николая в Метеорах).

Заметим, что в пространстве Св.Писания, дракон – не мифическое существо, а вполне реальное животное.

Теперь посмотрим на фреску знаменитого греческого иконописца первой половины XVI века Феофана Критского «Адам нарекает имена животным» (из монастыря св.Николая в Метеорах). Животные стоят в очереди к Адаму; первыми пробились самые страшные и сильные животные – лев, слон, орел, удав и… дракон.

Что же знали о драконах наши предки? Помня, что драконы существуют в мифологиях практически всех стран – от Китая вплоть до Южной Америки, перейдем к документальным свидетельствам…

Вот перед нами интересный документ всего лишь 200-летней давности: переведенный с латинского языка учебник «История о животных безсловесных или физическое описание известнейших зверей, птиц, рыб, земноводных, насекомых, червей и животнорастений с присовокуплением нравоучительных уподоблений, из природы их взятых» , напечатанный в Московской губернской типографии в 1803 г. Заметим, что Царскосельский лицей был открыт 8 лет спустя, так что Пушкин вполне мог учиться по точно такой же книге.

Отдельная глава в учебнике, в разделе о змеях, посвящена драконам (Draco).

Святой Георгий Победоносец побивает дракона.

Кто же такой дракон? Читаем свидетельства из древней истории:

Сей есть тот Змей, о котором многое и удивительное повествуется везде у писателей. Не силен столько ядом или угрызением, понеже малый рот имеет, сколько крепостию и хвостом. Но не должно думать, что Драконы величиною своею бывают только с человека: ибо Никифор (кн. XII, гл. 45) свидетельствует об одном сего рода Змее, «которого восемь пар Волов едва с места могли сдвинуть, когда был убит: и чтобы он не заразил воздуха, убитого его сожгли». Что сие не есть вымысел или баснь, то оттуда явствует, что о другом великом Драконе пишется в Римской Истории у Ливия и Плиния. Из которых Плиний (кн. VIII, гл. 14) пишет: «на войне Пунической у реки Баграда в Африке толикий был найден Дракон, противу которого полководец Аттилий Регул со всем войском вышел и до тех пор от него не отступил, доколе оного, как некий город, осадил: который имел в длину 120 футов (т.е. около 37 м – В.С.), и которого кожа и челюсть даже до войны Нуматийской в Риме сохранялись.

Как выглядят драконы? На то приводится четкое и точное описание:

Дракон одарен зубами трех видов на обоих челюстях, глазами весьма великими и столь острозрительными, что Пииты их называли стражами сокровищ. Под подбородком две великие отвиси висят наподобие бороды.

Но подлинных Драконов две имеются породы: ибо иные крылатые, у которых имеются крылья не перяные, но кожаные на спине наподобие перьев, а иные не суть крылатые; но и те и другие, как сказано, суть не иное что, как только большие Змеи, которым зубы даны от природы не для того, чтоб ими себя защищали, как делают прочие Змеи, понеже Драконы хвостом своим сражаются против Слонов и Орлов, о котором сражении сказано в главах о слонах и орлах.

Иные бывают рыжие, иные черные, иные пепеловидные, иные длиною по 5 (2,3 м – В.С.), иные по 10, иные по 39 и иные и по 40 локтей (18,5 м – В.С.).

Великие наипаче чешуей покрыты по всему телу жесткою, имеют отверстую пасть, долгий язык, долгие зубы подобные Кабановым, которым когда угрызают, самые кости в теле переламывают, и не столько ядом, сколько силою хвоста сильны бывают.

Почему же во многих языческих странах господствует скорее хорошее отношение к драконам, можно встретить даже почитание их?

1. Что в некоем возрасте бывают кротки, принимают корм из рук человеческих, встречают приходящих и провожают отходящих, имеют удивительную любовь и склонность к знаемым, спят с малолетними, и оных охраняют, как после видно будет.

2. Понеже рот имеют весьма узкий, который кажется не иначе как дудкою, чрез который втягивают в себя воздух и язык движут, и когда угрызают, не великую производят боль, и не вредный яд вливают.

3. Понеже видом весьма приятны и удивительную величину имеют.

4. Понеже из мяса их лекарство против болезней и ядов составляют.

Патриархи Нектарий, Арсакий и Сисиний (фреска сербского монастыря).

Однако, некоторые драконы бывают управляемы от диавола и имеют способность прельщать людей, чтобы воздавали им божественные почести, поклоняясь твари вместо Творца. Свидетельствует блаженный Августин (Кн II. Быт.на XXVIII), что

«Змеи и Драконы удобно возбуждаются речами человеческими, и гораздо удобнее, нежели какое-либо другое животное. Свидетельством сему и то быть может, что первые прародители подобным с ними разговором были прельщены: и диаволы подобно радуются, что им дается такая власть от Бога, чтоб таким же образом, какой употребили в раю, и после людей многих прельщать могли».

В книге упоминается о Епидаврском драконе, который для прекращения в Риме эпидемии был

«в Рим привезен, где с радостью и несказанным торжеством принят, и Божескою почтен был честию, когда добровольно вошел в приуготовленное для него место». И хотя моровая язва миновалась, но без сомнения диавольское некое наваждение при том было. И так всегда диавол Дракону, или Змею в Раи проклятому, у язычников почитаему быть желал.

Иногда же бесы просто могут принимать вид драконов:

который водится Дракон у волшебниц, тот есть сам сатана, который иногда приемля на себя вид Змея, является в погребах, иногда преобращаясь в светлое и огненное существо, летает по воздуху.

Однако при всем этом в учебнике излагаются и свидетельства о добрых делах драконов:

Когда прочие Змеи удивительным образом делают ухищрения людям, но сей, не имея чем жить, вместо лукавых ухищрений оказует благосклонность и услуги…

Для примера со ссылкой на историка Елиана приводится рассказ о том, что в Аркадии дракон дружил с мальчиком.

и когда родители того побоялись, самого Дракона в лес загнали. Но случилось может быть по щастию (написано именно так – В.С.), что оный малик, пришедши в возраст, шел по пути, попал на разбойников и громко кричал. Потому зверь, который весьма остро слышит и весьма остро видит, признав голос мальчика онаго, из рук разбойников избавил и с ним вместе возвратился в город.

Кадр из мультфильма "Доверчивый дракон".

Какой же духовный смысл выносит автор учебника из всех этих свидетельств?

И когда толику ужасную величину имеют Драконы, по справедливости мы удивляться должны:

1. Благости Бога, который не благоволил, чтоб сии животные были многочисленны, но суть редки; ибо так Бог все располагает числом, мерою и весом.

2. Величайшей премудрости Бога, о которой в многих местах выше сего сказано.

И еще один нравственный урок преподает автор учебника, говоря о том, что драконы, хотя и свирепы, с усердием кормят детенышей своих, что

изрядно могло бы употреблено быть против непотребных любодейниц, умерщвляющих вскоре по рождении младенцев своих, чего ни звери, ни Змеи не делают, выключая одних Свиней.

Вот такие непростые они – настоящие драконы… И, как видим, вполне реалистичные. При этом признается:

Посему Драконы суть в природе вещей, но они не иное что суть, как Змеи весьма старые летами, и чрезмерно выросшие в некотором из них роде, и потому ничем не различаются от прочих Змеев, как только величиною. Отселе произошло слово: «Змей Змея ежели не съест, драконом быть не может».

Это и для нас наставление из учебника 200-летней давности – не будем есть друг друга, да не станем сами покрытыми жесткой чешуей и бьющими ближних хвостом…

Виктор Судариков, "Православие и мир".