Имя преподобномученика Ефрема включено в православный месяцеслов

28-29 декабря на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви был заслушан доклад председателя Отдела внешних церковных связей митрополита Волоколамского Илариона о совершенной Священным Синодом Константинопольской Православной Церкви канонизации преподобномученика Ефрема Нового.

С благодарением Господу приняв известие о прославлении в лике святых преподобномученика Ефрема Нового, на горе Непорочных подвизавшегося, Священный Синод постановил включить имя святого в месяцеслов Русской Православной Церкви с установлением празднования его памяти 5/18 мая, в день мученической кончины (журнал № 155).

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Преподобномученик Ефрем родился на территории современной Греции 14 сентября 1384 года. В 14-летнем возрасте ушел в монастырь Благовещения на горе Непорочных в Аттике, где принял постриг и священный сан. Там в монашеских подвигах он провел 27 лет.

14 сентября 1425 года монастырь был разорен разбойниками-мусульманами, а святой был пленен и в течение восьми месяцев претерпевал истязания, вынуждаемый к отречению от Христа. 5 мая 1426 года он был повешен и распят вниз головой на дереве, затем забит мучителями до смерти. Святой преставился ко Господу в возрасте 42 лет.

Мощи преподобномученика Ефрема были обретены 3 января 1950 года. Предстательством подвижника совершаются многие чудеса, его почитание в Греции весьма распространено. 2 марта 2011 года Священный Синод Константинопольской Православной Церкви причислил преподобномученика Ефрема Нового к лику святых.

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