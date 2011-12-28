77% взрослых американцев верят в ангелов
10:10, 28 декабря 2011Общество
0
В существование ангелов верят 77 процентов взрослых американцев. Таковы результаты опроса, проведенного GfK Roper Public Affairs & Corporate Communications.
Среди христиан в ангелов верят 88 процентов, среди христиан-евангелистов - 95 процентов. В ангелов верят и большинство нехристиан. Процент уверенных в их существовании женщин выше, чем процент мужчин.
Опрос провели 8-12 декабря среди тысячи американцев. Погрешность в результатах не превышает четырех процентов.
Согласно опросу AP-AOL, проведенному в 2006 году, в ангелов верил 81 процент американцев.
Католический обозреватель
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter