77% взрослых американцев верят в ангелов

В существование ангелов верят 77 процентов взрослых американцев. Таковы результаты опроса, проведенного GfK Roper Public Affairs & Corporate Communications.

Среди христиан в ангелов верят 88 процентов, среди христиан-евангелистов - 95 процентов. В ангелов верят и большинство нехристиан. Процент уверенных в их существовании женщин выше, чем процент мужчин.

Опрос провели 8-12 декабря среди тысячи американцев. Погрешность в результатах не превышает четырех процентов.

Согласно опросу AP-AOL, проведенному в 2006 году, в ангелов верил 81 процент американцев.

Католический обозреватель

