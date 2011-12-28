У Стены плача в Иерусалиме найдена древняя печать

Израильские археологи обнаружили у Стены плача в Иерусалиме ритуальную глиняную печать, возраст которой составляет более 2 тыс. лет.

На печати размером с монету имеется надпись на арамейском языке: "Чистое для Господа".

Как считает один из руководителей раскопок - археолог Ронни РЕЙХ из Университета Хайфы, печать, вероятно, использовавшаяся иудеями для клеймения жертвенных животных и относится к временам, когда римляне подавили восстание в Иудее и разрушили второй Иерусалимский храм.

Эта находка является первым образцом эпиграфики того периода истории Израиля.

Седмица.Ru

