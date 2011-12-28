У Стены плача в Иерусалиме найдена древняя печать
04:10, 28 декабря 2011Общество
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Ей более 2 тыс. лет
Израильские археологи обнаружили у Стены плача в Иерусалиме ритуальную глиняную печать, возраст которой составляет более 2 тыс. лет.
На печати размером с монету имеется надпись на арамейском языке: "Чистое для Господа".
Как считает один из руководителей раскопок - археолог Ронни РЕЙХ из Университета Хайфы, печать, вероятно, использовавшаяся иудеями для клеймения жертвенных животных и относится к временам, когда римляне подавили восстание в Иудее и разрушили второй Иерусалимский храм.
Эта находка является первым образцом эпиграфики того периода истории Израиля.
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