В Полтавской обл. обворовали церковь

Милиционеры Хорола Полтавской области по горячим следам задержали злоумышленника, который обворовал местную церковь.

Об этом УНИАН сообщили в ОСО УМВД Украины в Полтавской области.

По их данным, из церкви он украл 20 покрывал, 25 бутылок вина «Кагор», которое используется во время причастия, и 250 гривен.

Сейчас мужчина задержан, вещественные доказательства изъяты, ведется доследственная проверка. Злоумышленнику придется ответить перед законом за действия, предусмотренные частью 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

