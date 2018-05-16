Високосные «страдания»

Творец, создавая вселенную, определил земной год в 365 дней и 6 часов. За четыре года, естественно, еще один день набегает, и для того, чтобы не путаться, в далеком историческом вчера этот день, после четырехлетия, начали прибавлять. Назвали данный год високосным.

КАЗАЛОСЬ БЫ, ПРОСТАЯ АРИФМЕТИКА С ЭЛЕМЕНТАРНОЙ АСТРОНОМИЕЙ

Всё абсолютно естественно понятно и вопросов вызывать не должно, но так уж устроен человек после собственного грехопадения: к вере он с удовольствием и великой настырностью желает прибавить суеверие. Поэтому, когда молодой учитель физики на курсах повышения квалификации, куда для разнообразия или шарма (?) стали у нас приглашать священников, совершенно серьезно стал расспрашивать меня о том, можно ли ему в грядущем году жениться, я не удивился.

Поразило другое. Человек умный, знающий законы физики и астрономии, четко понимающий, откуда появляется лишний день, совершенно неразумно, отвергая всякую логику, приписывает всему году какое-то мистическое, волшебное свойство.

В каком довольстве потирает руки лукавый, сумевший здравому, молодому, прагматичному и рациональному физику внушить свою очередную выдумку!

Да разве только ему одному?

Отделение городского ЗАГСа рядом с нашим храмом. Все разукрашенные кортежи после вальса Мендельсона и обмена кольцами в церквушку заезжают. Не венчаться. Просто свечи поставить, да фото-, видеогалерею свадебного торжества украсить. Благо, храм красивый, и место, где он расположен, пригожее.

Находиться рядом с дворцом бракосочетаний и не знать директора ЗАГСа — невозможно. Частенько встречаемся. Вздыхает руководитель всех регистраций в последние дни уходящего года, и все по той же причине: намного уменьшится количество свадеб в 2012, соответственно и доход не будет радовать…

Прежде, чем написать об этой, каждый четвертый год злободневной, напасти и оправдать год високосный, решил я полистать интернет-страницы, с темой данной связанные.

МОЖЕТ БЫТЬ, РАНЬШЕ НЕ ОБЪЯСНЯЛИ, ЧТО ЭТО СУЕВЕРИЕ, И НЕ ГОВОРИЛИ, ЧТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ, КАЖДЫЙ ЧАС, КАЖДЫЙ ГОД БЛАГОСЛОВЛЕН БОГОМ?

Объясняли. Многократно, многогласно и многостранично. На одних ответах игумена Иова (Гумерова) из Православия.Ру кандидатку можно написать. Каждые четыре года он и целый отряд священников втолковывают, отвечают и проповедуют, что это суеверие, такое же, как пресловутая черная кошка и тетенька с пустыми ведрами.

К сожалению, «воз и ныне там».

Даже на электронных страницах у расплодившихся астрологов и гадателей, куда мне пришлось, перекрестившись, заглянуть, чтобы найти ответ на вопрос, откуда взялась эта примета, нашел я честное признание одного из «знаменитых предсказателей»: «Вера в негатив високосного года - это очередной предрассудок и не более».

Да вот беда, вера в приметы и предрассудки имеет злокачественное свойство: если ты лукавому поверил, то есть Бога отверг, то жди исполнения своей веры. Евангелие словами апостола Петра четко об этом предупреждает: «…диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить» (1Пет.5:8). Насколько поверил – настолько сбудется. Не верь, и ничто тебя не смутит, никакие козни не одолеют.

Високосному году приписывают и иные «плохие» свойства, в том числе и такое, которое, действительно, может весь год испортить.

ЯКОБЫ ДАННЫЕ ПРОМЕЖУТКИ ВРЕМЕНИ С ЛИШНИМ ДНЕМ В ФЕВРАЛЕ ПРИНОСЯТ МАССУ СМЕРТЕЙ И КАТАСТРОФ

Статистика, правда, это утверждение никак не подтверждает, но реальные цифры не замечаются, подсчеты игнорируются, исследования остаются не использованными. Лукавый продолжает с удовольствием потирать руки, одерживая очередную победу в отторжении человека от Бога.

Конечно, если порыться в истории, то можно отыскать главного виновника головной боли, уверовавшего в «злые чары» високосного года. Еще в 238 году до н. э. египетский царь Птолемей III Эвергет издал указ, согласно которому объявил текущий год високосным в современном понимании этого слова. Но, все же, не будем призывать кары небесные на мудрого и разбирающегося в астрономии царя-язычника, а просто поймем, что если любишь и желаешь создать семью, то нет этому преград, как и никто и ничто, кроме Бога, не изменит число твоих дней на земле.

ТЕ ЖЕ, КТО СЧИТАЕТ ВИСОКОСНЫЙ ГОД НЕУДАЧНЫМ ДЛЯ КАКИХ-ЛИБО ДЕЛ И НАЧИНАНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ, И ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА, ВПАДАЮТ В ГРЕХ

Ведь суеверие как раз и состоит в том, что естественным предметам и явлениям приписывается сверхъестественное значение. Более того, веря в подобные сказки, мы становимся многобожниками, то бишь язычниками.

Может, все же не будем в очередной раз веселить лукавого? Еще святитель Иоанн Златоуст писал: «Диавол, стараясь отклонить нас от подвигов добродетели и подавить душевную ревность, научил людей счастье и несчастье приписывать дням».

Любое время благословлено Богом, и наполнять его негативом и позитивом можем только мы. Здесь прямо пропорциональная зависимость: чем меньше греха, тем больше благословений.

P.S. Хотя… к одному из советов гадателей и предсказателей я бы прислушался. Есть там такое указание: «В високосный год нельзя топить котят». Хорошая «примета». Только чуть-чуть изменить надобно. Написать просто: «Нельзя топить котят».

Протоиерей Александр Авдюгин, "Православие в Украине"