Разводу Шварценеггера может помешать религия

Такого рода сомнениями журналистка и член могущественного в США семейного клана Кеннеди делится с самыми близкими друзьями. Об этом сообщили сегодня газета "Нью-Йорк дейли" и интернет-издание "Ти-эм-зи".

По их сведениям, колебания ШРАЙВЕР обусловлены ее религиозными убеждениями. Женщина слывет ревностной католичкой. А Римско-католическая церковь стоит на страже семейных ценностей и нерушимости брака.

Начавшийся бракоразводный процесс осложнен и другим немаловажным обстоятельством. Как сообщает американская пресса, ШВАРЦЕНЕГГЕР хочет сохранить семью, брак и вернуть жену.

Следует напомнить, что решение расторгнуть брак не привело к полному разрыву отношений четы. Они регулярно беседуют по телефону, вместе проводят время с детьми.

ШВАРЦЕНЕГГЕР и ШРАЙВЕР объявили о решении расстаться в начале мая после того, как актер признался в измене и в том, что имеет внебрачного сына. 1 июля Мария подала на развод. Актер согласился платить ей алименты и возместить судебные издержки за бракоразводный процесс.

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