В Нигерии громят магазины, принадлежащие христианам

На севере Нигерии начались погромы магазинов, принадлежащие христианам. Подожжены около 30 торговых зданий в городе Потискум, люди сотнями бегут из города, опасаясь за свою жизнь, сообщает ИТАР-ТАСС.

Накануне боевики экстремистской группировки "Боко харам" /"Западное образование – грех" в переводе с языка хауса/ провели целую серию терактов, устроив несколько взрывов у христианских храмов и внутри их. Общее число жертв достигло 42.

В расположенном поблизости от Потискума городе Даматуру накануне католического Рождества террорист-смертник устроил взрыв на остановке такси, где собралось около сотни человек.

Советник президента Нигерии Гудлака ДЖОНОТАНА по безопасности – Овойе АЗАЗИ заявил, что силам правопорядка удалось арестовать двух исполнителей терактов прямо на месте преступления. По его словам, пока рано говорить о причастности "Боко харам", есть данные, что нападения совершены другой группой, которая лишь выдает себя за исламистов.

Аналитики все больше склонны полагать, что "Боко харам" может быть связана с "Аль-Каидой" и что в группировку могут входить несколько течений различного толка.