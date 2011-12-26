Вор, ограбивший церковь, надолго попал за решетку

На 7 лет и 6 месяцев лишения свободы осудили в Феодосии 18-летнего вора, совершившего вооруженное ограбление православного храма. На днях приговор вступил в силу.

В церковь разбойник ворвался 10 февраля этого года. Держа в руках пистолет, он потребовал от священнослужителей, чтобы те отдали икону Касперовской Божьей Матери. Вместе с иконой он забрал и пожертвования прихожан: серебряные цепочки, крестики, ладанки, лежавшие под крышкой иконы. Их бросали в надежде на спасение от недуга.

Злоумышленником оказался житель Феодосии, который ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи. Правоохранители нашли в его доме икону, черную вязаную шапку и пистолет. Также в доме были найдены многочисленные доказательства причастности парня к другим преступлениям. Злоумышленник признался в разбойном нападении на храм, и в других преступлениях.

Милиционеры вернули украденное священнослужителям. О. Антоний поблагодарил правоохранителей за работу и возвращение одной из самых ценных святынь городского храма.

После этого дерзкого преступления священнослужители установили в храме охранную сигнализацию и оборудовали окна решетками.

Risu