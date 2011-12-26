Церковь благословила на миротворческую миссию военных

В минувшее воскресенье состоялось благословение военнослужащих на миротворческую миссию ООН в Республику Либерия.

Командир части полковник ЯРЕМЕНКО отметил, что благодаря нелегкому труду украинских военных, создается мир и согласие, покой и стабильность в горячих точках.

Пастырское слово произнес капеллан - о. Богдан ВИХРЬ. Он призвал военных помнить, что они являются христианами и поэтому им не следует пренебрегать молитвой, которая является поддержкой и утешением.

Капеллан благословил военных и окропил их святой водой. Каждый получил маленькую икону, которая последует за ними в далекую Либерию и будет молитвенным оберегом у его сердца.

Кyrios