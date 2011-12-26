Британская королева подчеркнула важность семейных ценностей

Британская королева Елизавета II обратилась к стране с рождественским обращением, подчеркнув важность семейных ценностей. Обращение королевы, заранее записанное в лондонском Букингемском дворце, было передано по телевидению и радио, сообщает ИТАР-ТАСС.

Королева напомнила, что в период кризиса люди черпают новые силы в поддержке семьи, близких и друзей.

"Конечно, семья не обязательно означает кровных родственников, часто под этим словом понимают сообщество, организацию или страну, - отметила британская королева. - Например, Содружество является семьей, в которую входят 53 страны, которых объединяют общая связь, совместные верования, ценности и цели", - напомнила королева. В состав Содружества входят, в основном, бывшие британские колонии. Многие входящие в него страны признают главой государства британскую королеву.

Елизавета II напомнила подданным о христианских корнях Рождества, которое часто воспринимается в наши дни как, скорее, светский, чем религиозный праздник. В этот день люди празднуют рождение Христа, который пришел в мир, чтобы спасти его. "Хотя иногда мы бываем способны на милосердные поступки, история учит нас, что часто нас приходится спасать от нас самих - от собственного безрассудства и жадности", - сказала Елизавета II.

С первым рождественским обращением к народу по радио выступил отец нынешней королевы Георг V в 1932 году. Королева впервые обратилась к стране в день Рождества в 1952 году.

Свое рождественское обращение к народу королева всегда пишет сама. Рождественское обращение дает возможность монарху обратиться с посланием к народу от своего имени.

В нынешнем году Елизавета II выступала по ТВ в платье клубничного цвета с брошью из бриллиантов и платины под названием "Пламенная лилия".

Королева встретила Рождество в кругу семьи в своем загородном имении Сандрингем на востоке Англии. В этом году королевская семья встречает праздник без принца Филипа, который находится в больнице, где поправляется после операции на сердце.

Королевская семья посетила рождественскую службу в приходской церкви в Сандрингеме.

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