Сегодня в нигерийской церкви взорвалась бомба

В результате прогремевшего сегодня мощного взрыва в церкви в столице Нигерии - Абудже есть убитые и раненые. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на агентство Рейтер.

Взрыв произошел во время рождественской службы в католической церкви святой Терезы в густонаселенном городском районе. По словам свидетелей, бомба сработала посреди помещения церкви среди верующих.

Сколько человек пострадало, пока не сообщается. Однако судя по поступающей информации, их довольно много.

Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям Нигерии заявило, что у него нет достаточного количества машин скорой помощи, чтобы эвакуировать всех раненых и убитых с места трагедии.