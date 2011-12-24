Фундамент Десятинной церкви на зиму закопают

23 декабря, в соответствии с распоряжением Киевской горгосадминистрации, которое подписал председатель КГГА Александр ПОПОВ, началось выполнение работ по временному консервированию остатков фундамента Десятинной церкви на территории памятника археологии национального значения.

Работы осуществляет КП «Дирекция реставрационно-восстановительных работ», сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

По словам директора предприятия Геннадия ГЕРЫ, временное консервирование будет осуществляться при участии научных работников и под их непосредственным контролем.

Работы запланировано закончить до 31 декабря этого года. В целом для сохранения остатков уникальной археологической находки будет использовано около 460 автомобилей с песком и специальным грунтом.

Также будет обустроен так называемый глиняный замок, который будет препятствовать попаданию влаги в фундамент и предохранить от его дальнейшего разрушения. Временное консервирование поможет сохранить древний памятник от влияния неблагоприятных погодных условий.