Новый год перестал быть главным праздником украинцев

Ночь с 31 декабря на 1 января перестала быть самым долгожданным событием года для большинства детей и их родителей. Такие выводы напрашиваются после знакомства с результатами исследования Research & Branding Group.

С 4 по 14 декабря компания проводила опрос общественного мнения украинцев, который касался отношения украинцев к новогодним и рождественским праздникам. Согласно его результатам, главным зимним праздником большинство респондентов (68%) считает Православное Рождество. Тех, для кого таковым является Новый год, меньше, но не намного - среди опрошенных их 65%. Любопытно, что каждый пятый украинец главным праздником декабря - января считает Крещение, а каждый десятый - Старый Новый год и День Святого Николая.

Что же касается региональной принадлежности, тут все предсказуемо: Новый год больше всего ждут жители юго-востока, а православное Рождество - жители западной части Украины.

Готовиться к зимним праздникам в этом году украинцы стали гораздо позже, чем обычно - самые прозорливые стали задумываться только в первых числах декабря, тогда как в прошлом году подобные мысли посещали головы украинцев уже с ноября.

Несмотря на то, что до Нового года и Рождества времени осталось не так уж и много, спрос на алкогольные напитки, книги и белье остается пока на обычном уровне. Остальные сферы товаров демонстрируют предновогодний рост запросов - в среднем 63%.

Еще одним трендом, который нельзя не заметить, является увеличение по сравнению с прошлым годом на 56 % числа тех, кто свои новогодние покупки планирует совершать через Интернет - сегодня это каждый десятый потребитель.

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