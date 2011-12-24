Сегодня в Москве пройдет парад Санта Клаусов

Сегодня, накануне католического Рождества, в Москве пройдет парад Санта Клаусов. Столица России также побьет рекорды по созданию необычных конфет. В центре города - на площади Революции тверские кондитеры изготовят 100-килограммового карамельного дракона, сообщает ИТАР-ТАСС.

Вкусный персонаж будет представлен в рамках рождественского фестиваля "Русская зима", который организован префектурой Центрального административного округа столицы и Ассоциацией "Народные художественные промыслы России".

Как уточнили в префектуре, Дед Мороз и Снегурочка специальными маленькими молоточками будут откалывать кусочки конфеты, и угощать всех желающих. Одновременно с дегустацией планируется проведение мастер-класса по изготовлению леденцов на палочках. В прошлом году на площади Революции таким же образом был съеден буквально за считанные минуты 100 килограммовый леденцовый заяц.

Еще одну рекордную конфету смогут увидеть посетители одного из крупнейших торговых центров столицы. Здесь будет установлен новый рекорд - самый большой новогодний леденец длинной более 20 метров и диаметром 16 сантиметров. Его лично измерит главный редактор Книги рекордов России Алексей СВИСТУНОВ, а затем занесет информацию в саму Книгу.

Vesti.ru

