На рождественских открытках ЕС отсутствует христианская символика

На рождественских открытках Европарламента в этом году нет ни одного христианского символа.

«Казалось бы – небольшая деталь, но она дает возможность отметить деградацию ценностей в ЕС», — цитирует портал Gloria.tv представителя австрийской партии «Альянс за будущее Австрии» Эвальда ШТАДЛЕРА. Свои протесты против «рождественских» открыток высказали многие члены Европарламента.

На всех 6 видах официальных рождественских открыток отсутствует какое бы то ни было напоминание о Христианстве. Протестующие считают, что парламентские открытки больше подходят для «советского празднования зимы». Эвальд ШТАДЛЕР, выражая общую ноту протеста, заявил, что отсутствие христианской символики оскорбляет всех депутатов-христиан.

Протестующие призвали президента Европарламента проследить за тем, чтобы в следующие годы хотя бы 3 из 6 рождественских открыток содержали христианские мотивы, соответствующие трем христианским конфессиям – католицизму, протестантизму и православию.

Седмица.Ru