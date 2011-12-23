Таксисты Ивано-Франковска получили Вифлеемский огонь мира

Таксисты Ивано-Франковска впервые получили от пластунов Вифлеемский огонь мира.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на площади возле памятника Ивану Франко пластуны торжественно передали Вифлеемский огонь таксистам, которые будут работать во время Рождественских праздников.

По словам таксистов, Вифлеемский огонь в праздничные дни будет оберегать как их самих так и их пассажиров от всех неприятностей и «согревать душу».

Пластуны также сообщили, что свет мира из Вифлеема будут распространять в детских домах, интернатах, церквях и учебных заведениях, а также среди военнослужащих.

