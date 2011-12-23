Фрески Сикстинской капеллы будут охранять электронные датчики
05:18, 23 декабря 2011Общество
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Отслеживают уровень пыли и влажности
Новые сверхчувствительные электронные датчики установлены в знаменитой Сикстинской капелле. С их помощью будут отслеживать уровень пыли и изменение влажности, которые подвергают опасности бесценные работы мастеров Ренессанса, украшающих капеллу, сообщают L`Osservatore Romano и CWN.
Датчики – «длинные черные трубы, проложенные через фрески XV века от пола до потолка». Новое оборудование установлено в рамках масштабной кампании по сохранению работ Микеланджело, Боттичелли, Гирландайо и Перуджино, составляющих убранство Сикстинской капеллы.
Новые датчики можно будет увидеть 6 января, когда в капелле будет совершена традиционная папская Месса, которую будут транслировать по телевидению Италии.
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