В Грузии принимают экстренные меры по спасению церкви XIII века

Кахетинский информационный центр сообщает, что Агентство защиты культурного наследия Грузии намерено провести восстановительные работы в церкви Пресвятой Богородицы в Пудзнари (Душетский р-н, Восточная Грузия).

Церковь была построена в 1-й половине XIII в. и числится в списке наиболее значительных памятников культурного наследия Грузии. Это единственная сохранившаяся купольная церковь в Душетском районе.

К настоящему времени утрачены глава и часть барабана, верхние части стен храма. Произведя обследование памятника, сотрудники агентства установили, что его состояние сложнее, чем представлялось ранее. По этой причине принято решение приступить к неотложным работам по укреплению церкви. Уже подготовлен проект первоочередных работ, которые предстоит выполнить в 2012 г.

В настоящее время реставраторы монтируют специальные опорные конструкции, которые защитят памятник от зимней непогоды и дальнейшего разрушения.

Седмица.Ru