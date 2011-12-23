Начнутся работы по консервации фундамента Десятинной церкви

КП «Дирекция реставрационно-восстановительных работ» в соответствии с распоряжением председателя Киевской городской государственной администрации Александра ПОПОВА начинает работы по временной консервации Старокиевской горы с остатками фундаментов Десятинной церкви на территории памятника археологии национального значения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, работы будут начаты 23 декабря в 11.00 и завершены в течение недели. Временная консервация будет осуществляться с участием ученых и под их непосредственным контролем. К освещению работ по сохранению фундамента Десятинной церкви приглашаются средства массовой информации.

В соответствии с распоряжением, выданным на основе совместного протокольного решения руководителей Министерства культуры Украины, Киевской городской государственной администрации и Института археологии Национальной академии наук Украины, коммунальное предприятие «Дирекция реставрационно-восстановительных работ» определена заказчиком осуществления консервации, музеефикации и завершения археологических исследований Детинца древнего Киева VIII-X ст. с фундаментом Десятинной церкви X ст.

Как напоминают в пресс-службе, впервые вопрос о необходимости срочно решать вопрос сохранения остатков фундамента Десятинной церкви был поднят во время посещения памятника архитектуры председателем КГГА Александром ПОПОВЫМ 25 ноября. В разговоре с руководителем города члены археологической экспедиции, которые исследовали Детинец, отметили, что учитывая состояние фундамента, сейчас нужно срочно спасать историческую святыню. Председатель КГГА согласился с учеными и пообещал решить вопрос.

«Позиции религиозных деятелей и ученых-археологов совпадают: фундамент Десятинной церкви обязательно должен быть сохранен. Нельзя его оставлять в таком состоянии даже на одну зиму», – подчеркнул А.ПОПОВ. Он также сообщил, что город готов осуществить работы по сохранению фундамента Десятинной церкви.

28 ноября на пресс-конференции с участием академика НАНУ, директора Института археологии НАНУ Петра ТОЛОЧКО, заместителя директора Института археологии НАНУ, начальника архитектурно-археологической экспедиции Глеба ИВАКИНА был обнародован акт осмотра технического состояния памятника архитектуры. Согласно экспертной оценке специалистов на данный момент состояние фундамента Десятинной церкви признано неудовлетворительным.

Ученые обратились к центральным органам власти с просьбой посодействовать руководству Киева в решении вопроса сохранения фундамента.

«Если мы этого немедленно, буквально в ближайшие дни, не сделаем, а мы видим, что уже на пороге зима, то мы утратим ценный памятник», – предупредил П.ТОЛОЧКО.

