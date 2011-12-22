Церковь: учитель не должен быть продавцом образовательных услуг

Председатель Синодального информационного отдела Московского Патриархата Владимир Легойда призвал чиновников и общественность осмыслить происходящие изменения в системе образования населения. Об этом сообщает Синодальный информационный отдел РПЦ МП.

«В образование активно проникают ценностные установки потребительского общества, которое диктует нам, что покупатель всегда прав. Как потребитель я с этим согласен. Но когда заходишь в храм или в университет, ты должен остановиться и задуматься. Если мы говорим, что нам везде предоставляют услуги, логика в корне меняется. Преподаватель из учителя превращается в продавца образовательной услуги со всеми вытекающими из этого постулата последствиями», – заявил В.Легойда.

«Задача преподавателя – ублажить покупателя. А в этом случае самоценным является не предмет, а покупатель. Сейчас к преподавателю приходят не как к учителю, а как к продавцу. А это другая установка. Можно спорить, плохо это или хорошо. Но это факт, и с ним нужно разобраться», – добавил он.

В.Легойда отметил, что сегодня ситуация с образованием в корне отличается от ситуации, которая был 30–40 лет назад, и философия современного образования не успевает осмыслить происходящие изменения, поскольку практика опережает теорию.

«Общественные организации, чиновники от образования все вместе должны осмыслить происходящее, сделать систему более прозрачной. Я не исключаю, что, прочитав мои слова, какой-нибудь чиновник скептически ухмыльнется и скажет: подумаешь, мы уже 20 лет этим занимаемся. Вы-то, может быть, занимаетесь, но почему этого никто не видит и не слышит? Почему у нас все время подшучивают друг над другом те, кто работает в школе, и те, кто пишет для школы программы?» – заметил В.Легойда.

«Возможно, все-таки сейчас такое переходное время, когда в результате, наверное, появится поколение, которое что-то безвозвратно потеряет, а что-то приобретет», – заключил В.Легойда.