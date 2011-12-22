В России с 4 класса вводят "Основы религиозных культур и этики"

С сентября 2012 года во всех субъектах Российской Федерации будет введен обязательный для изучения в четвертом классе комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики». Но ставить ли на этих уроках оценки — решат сами учителя. Об этом на встрече с новоизбранными епископами, состоявшейся в рамках двухнедельных курсов повышения квалификации в Общецерковной аспирантуре и докторантуре, рассказал заместитель министра образования и науки Максим Дулинов.

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее — ОРКСЭ) включает в себя шесть модулей (предметов): основы православной, исламской, буддийской, иудейский культуры, историю мировых религиозных культур и основы светской этики. Что предпочтет четвероклассник — решать ему и его родителям. Для информации можно привести статистику, сложившуюся в ходе апробации курса в школах 21 региона. Основы светской этики выбрали 42% родителей, основы православной культуры — 30%, основы мировых религиозных культур — 18%, основы исламской культуры — 9%, основы буддийской культуры — 1%, а иудейской — менее 1%. Максим Дулинов подчеркнул, что ОРКСЭ является культурологическим курсом и рассказывает о традиционных религиозных культурах России и светской этике. Ставить ли детям оценки на этом уроке — решат сами учителя. Минобрнауки России на этом не настаивает. Предварительный опрос педагогов показал, что мнения разделились примерно поровну. Одни учителя считают — если предмет направлен на общее развитие школьника, то отметка не нужна и нелепа. А другие — в любом случае оценка всегда дисциплинирует ученика.

Почему этот курс вводится только в четвертых классах? «По мнению педагогов-психологов возраст 10-11 лет наиболее благоприятен для усвоения детьми основ культурологического понимания такого явления, как религия, — отметил выступающий. — Что касается дальнейшего изучения курса духовно-нравственных основ, то в новых стандартах основной школы его планируется продолжить. Вопрос — как двигаться дальше — сейчас обсуждается. Понятно, что сюда должны быть органически вплетены история и литература, но наверно какое-то еще иное наполнение, либо учебными курсами, либо предметами». Но в любом случае осмысленная программа будет представлена на общественное обсуждение.

М. Дулинов также сообщил, что новый законопроект об образовании (это уже четвертая версия), планируется внести в Госдуму в 2012 году: «В нем мы постарались максимально учесть и решить все спорные вопросы, которые накопились в системе образования в целом, а так же в части религиозного и духовно-нравственнного образования. Например, в статье 89 освещена тема возможности получения религиозного образования». В статье 14 указано, что религиозные организации могут участвовать в сетевых образовательных программах.

Другая возникавшая до сих пор проблема — это незаконное открытие в образовательных учреждениях молельных комнат и домовых храмов (например, в детских домах и интернатах). Действующее сегодня законодательство это запрещает. Однако новый законопроект о внесении изменений в связи принятием закона «Об образовании в Российской Федерации» разрешает открыть молельную комнату или домовый храм по просьбе родителей или обращению администрации (представляющей интересы ребенка).

В ближайшее время образовательные учреждения должны в обязательном порядке определиться с выбором, какое количество учеников какой из модулей курса ОРКСЭ будет изучать, и закупить учебники из федерального перечня (их список разместят на сайте Министерства образования и науки в конце декабря) и обучить педагогов. «Для закупки учебников школам уже выделяются деньги и заявления администрации, что денег нет — неправомочны», — заключил М. Дулинов.

Патриархия.ru