В УПЦ обсудили этические проблемы трансплантологии

21 декабря по благословению Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре под председательством епископа Макаровского Илария состоялось заседание Комитета по биоэтике и этическим вопросам при Священном Синоде Украинской Православной Церкви.

На заседании было продолжено рассмотрение этической проблематики развития трансплантологии.В частности, плодотворную дискуссию вызвали доклады профессора П. Музыченко о современном состоянии трансплантологии на Украине и доцента Р. Гревцовой о католической концепции восприятия и юридических аспектах трансплантологии.

Также обсуждались отдельные положения украинского законодательства относительно трансплантации органов и биоматериалов и предлагаемые изменения к нему, содержащиеся, в частности, в резолюции V съезда трансплантологов Украины.

В ходе заседания было отмечено, что с точки зрения православного вероучения и христианской этики в отношении донорства лиц должна действовать презумпция несогласия как безусловный принцип: донорство органов и биоматериалов возможно только при свободном осознанном волеизъявлении доноров, в основе которого — жертвенная любовь к ближнему ради спасения его жизни. Из этого следует, что донорство или изъятие органов и биоматериалов у детей, несовершеннолетних лиц, а также лиц, ограниченных в своей физической или правовой дееспособности, является в принципе неприемлемым как при жизни этих лиц, так и после их смерти. Недопустимыми также следует считать коммерциализацию трансплантологии и создание рынка трансплантологических услуг.

Окончательные расширенные выводы Комитета будут обнародованы позже.

По материалам официального сайта УПЦ