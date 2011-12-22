Каждый пятый ребенок в Украине – внебрачный

Число детей, рожденных вне официального брака, превысило в Украине 20%.

Как сообщает еженедельник Weekly.ua, эта цифра получена в результате социологического исследования «Трансформация ценностных ориентаций современной молодежи Украины за годы независимости», проведенного при поддержке Государственной службы молодежи и спорта Украины. Опрос проводился в ноябре-декабре 2011 года по всей Украине, всего было опрошено 1002 респондента в возрасте до 35 лет. Максимальная погрешность опроса составляет 3%.

Как отметила директор Института демографии и социальных исследований Элла ЛИБАНОВА, «то, что каждый пятый украинский ребенок сейчас рождается у родителей, официально не состоящих в браке, говорит не о падении нравов, а прежде всего о том, что современная молодежь придает мало значения штампу в паспорте. Это общеевропейская тенденция, где число внебрачных детей за последние двадцать лет нарастало еще более быстрыми темпами. В Европе традиционно принято жить много лет в гражданском браке прежде чем заключить официальный. В Дании, например, каждый второй ребенок рождаются вне официального брака».

Кроме того, говорит Э.ЛИБАНОВА, «свою лепту в статистику внесли технологии ЭКО, сейчас доступные многим состоятельным украинкам, которые посвящают молодость карьере. Пропустив самое удачное время выйти замуж и достигая критического возраста, они заводят себе «ребенка из пробирки», отец которого порой остается неизвестным даже матери ребенка. Такие тенденции в ближайшие годы, скорее всего, сохранятся и в Европе, и у нас».