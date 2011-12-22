Церквям дали право самостоятельно решать кадровые проблемы

Европейский суд по правам человека наделил христианские церкви стран Европы правом самостоятельно, без вмешательства государства, решать проблемы, возникающие с кадрами, сообщает KNA.

Страсбургские судьи отклонили жалобы четырех жителей Германии против их работодателей – религиозных организаций – как незаконные.

Двое из истцов были пасторами в евангелических приходах. Из-за проблем, возникших у них в общинах, пасторов перевели на другие приходы, а затем уволили. Другие два истца работали офицерами в «Армии спасения» – международной миссионерской и благотворительной организации, поддерживаемой Евангелической Церковью. Офицеров также отправили в отставку, поскольку руководство было не довольно их работой.

В случае с пасторами суд постановил, что трудовые отношения должны регулироваться исключительно церковным правом. Германские административные суды, таким образом, объявлены некомпетентными в решении подобных дел. Иски сотрудников «Армии Спасения» страсбургские судьи также не удовлетворили. Ранее офицеры уже получили отказ в германских гражданских судах, которые признали их жалобы необоснованными.

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