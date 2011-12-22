Большинство болгарских верующих против титула архонта в Церкви

Болгарские православные резко высказались против титулов архонтов, которыми в последнее время некоторые архиереи Болгарской Православной Церкви наделяют крупных благотворителей, сообщает болгарское издание «Двери Православия».

90,8% православных болгар категорически отвергли возможность практики титулования архонтами значимых ктиторов — это показал опрос читателей, проведенный изданием. Среди отвергающих архонтство 50,61% считают его обманом, а 40,19% предполагают, что оно делает Церковь зависимой от внешних нецерковных факторов.

Всего 5,57% ответивших одобрили раздачу титулов архонтов состоятельным людям, которые жертвуют деньги Церкви. А 3,63% опрошенных даже считают, что эти титулы повышают церковный авторитет.

В 2007 г. Синод Болгарской Православной Церкви в специальном постановлении признал практику архонтства чуждой и назвал архонтство незаконным.

Однако, несмотря на это, некоторые болгарские иерархи по своему усмотрению продолжают раздавать титулы архонтов, а митрополит Пловдивский Николай заявил, что практика награждения титулами архонтов является нормальной для любой епархии.

Седмица.Ru