Сегодня Церковь празднует зачатие праведной Анною Пресвятой Богородицы

Святая праведная Анна была младшей дочерью священника Матфана, происходившего из колена Левина из рода Ааронова.

Муж ее, святой праведный Иоаким, был родом из колена Иудина, из дома царя Давида. По древнему обетованию из рода Давидова должен был произойти Мессия.

Супруги жили в Назарете Галилейском. Ежегодно они отдавали две трети своих доходов в Иерусалимский храм и бедным. По особому Промыслу Божию святая чета до глубокой старости не имела детей. Супруги сильно скорбели об этом, так как бесчадие у евреев считалось тяжким несчастьем и наказанием Божиим. Святые горячо молились о даровании им потомства.

В один из праздников, когда израильтяне приносили в Иерусалимский храм дары Богу, первосвященник, полагая, что бездетный Иоаким не имел благословения Божия, отказался принять от него дары. Святой Иоаким был глубоко огорчен. Он обратился к родословной двенадцати колен израильских и удостоверился, что все праведные мужи имели потомство, включая столетнего Авраама. Не возвращаясь домой, святой Иоаким ушел в пустыню и провел там сорок дней в строгом посте и молитве, призывая на себя милосердие Божие и омывая горькими слезами свое бесчестие.

Супруга его, святая Анна считала себя главною виновницею постигшего их горя.

Однажды, увидев среди ветвей лаврового дерева гнездо с едва оперившимися птенцами, она слезно молилась о даровании ей младенца, обещая принести в дар Богу рожденное дитя. Как только святая Анна произнесла слова обета, Ангел Божий возвестил ей об исполнении молитвы и открыл, что у нее родится дочь по имени Мария, через Которую благословятся все племена мира. Обрадовавшись, святая Анна поспешила в Иерусалимский храм, чтобы возблагодарить Бога и повторить обет о посвящении Ему ожидаемого младенца.

С тем же благовестием явился Ангел и святому Иоакиму в пустыне и повелел ему идти в Иерусалим. В Иерусалиме святая праведная Анна зачала Благословенное Чадо и родила Пресвятую Деву Марию.

До трехлетнего возраста Пресвятая Мария жила в доме своих родителей, а затем торжественно была приведена святыми Иоакимом и Анной в храм Господень, где воспитывалась до совершеннолетия.

Вскоре после введения во храм Пресвятой Богородицы восьмидесятилетний старец Иоаким скончался. Святая Анна пережила его на два года и отошла ко Господу семидесяти девяти лет. Преклонный возраст праведных супругов показывает, что рождение у них Дочери было действием особого Промысла Божия.

Церковь называет Иоакима и Анну Богоотцами, ибо они были предками Иисуса Христа по плоти, и ежедневно на отпусте Божественной службы просит их молитв об исходящих из храма верующих.

Большинство икон, посвященных Зачатию святой Анны, изображают Пресвятую Деву, попирающую ногами змия. "Внизу иконы, по сторонам ее, святые Иоаким и Анна изображаются обычно с поднятыми вверх и молитвенно сложенными руками; глаза их также устремлены вверх и созерцают Божию Матерь, Которая как бы парит в воздухе с распростертыми дланями; под Ее стопами изображен шар, обвитый змием, обозначающим диавола, который в лице падших прародителей стремится подчинить своей власти всю вселенную".

Издревле этот праздник особенно почитался беременными женщинами.

22 декабря - самый короткий день в году - день зимнего солнцестояния. "Солнце на лето, зима на мороз", - говорили старожилы. Метеорологическим явлениям, сопровождающим солнцеворот, придается большое значение. С этого времени отмечается постепенный прирост дня. Если на зимнюю Анну лучисто и светло, 31 декабря будет ясно и морозно, если хмуро и на деревьях иней - к пасмурному и теплому новогодью.

