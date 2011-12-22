Православный молитвослов для iPhone и Android
04:17, 22 декабря 2011Общество
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Доступный для скачивания
Выпущено новое приложение «Православный молитвослов» для iPhone и Android.
Приложение доступно в AppStore и Android Market (по ключевым словам Молитвослов православный) и является совершенно бесплатным.
В настоящее время доступны для скачивания и использования обе версии приложения:
1. Для Android:
https://market.android.com/details?id=com.onair.prayerbook
2. Для iPhone
http://itunes.apple.com/ru/app//id490601793
Новое приложение создано группой разработчиков при участии портала Православие. Ru
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