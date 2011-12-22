Выпущено новое приложение «Православный молитвослов» для iPhone и Android.

Приложение доступно в AppStore и Android Market (по ключевым словам Молитвослов православный) и является совершенно бесплатным.

В настоящее время доступны для скачивания и использования обе версии приложения:

1. Для Android:

https://market.android.com/details?id=com.onair.prayerbook

2. Для iPhone

http://itunes.apple.com/ru/app//id490601793

Новое приложение создано группой разработчиков при участии портала Православие. Ru

Рravoslavie.ru