«Покров» показал студентам новый фильм — «Николай строгий»

В киевском университете экономики и права «Крок» состоялся очередной кинолекторий киноклуба «Покров», посвящённый празднованию дня святителя Николая Чудотворца.

Во время встречи студентов и преподавателей университета с настоятелем храма в честь иконы Божией Матери «Знамение», директором кинофестиваля «Покров», протоиереем Александром АКУЛОВЫМ состоялся премьерный показ документального фильма «Николай строгий».

Свою новую работу представил известный отечественный режиссёр Алексей ЗОТИКОВ, документальный фильм которого «Кіевъ-Столыпино-Кіевъ» в этом году получил премию Международного фестиваля православного кино «Покров».

«Я надеюсь, что киноклубы фестиваля православного кино «Покров» откроются во многих учебных заведениях Киева, — отметил протоиерей Александр. — Это очень хороший способ общения священников с молодыми людьми, так как язык кино довольно универсален и понятен практически каждому. Показ православного кино, обсуждение со зрителями, ответы священника – именно такой новый формат беседы поможет более активному и эффективному общению духовенства с молодёжью».

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