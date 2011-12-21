В январе состоится Свято-Георгиевский православный фестиваль

Первый Международный Свято-Георгиевский православный фестиваль культуры и творчества начнется в январе 2012 года. О старте фестиваля, который планируется как постоянно действующий, объявили представители организаторов проекта - Синодального отдела по социальной деятельности и благотворительности УПЦ, общины храма "Всех Святых воинов" и МБО "Центр благотворительности "Лютас".

"С января 2012-го в Украине начинается постоянно действующий Свято-Георгиевский православный фестиваль культуры и творчества. Первый тур фестиваля состоится на Рождественские святки 12-14 января в столичном парке "Победа", - сообщила генеральный директор МПФКТ Людмила Запорожец.

По ее словам, цель фестиваля - показать украинцам и миру, что православие - это не только молитва, иконы и храм, но и многонациональная культура нашего народа.

"Мы приглашаем людей всех вероисповеданий показать свое творчество, свою культуру", - добавила Л.Запорожец.

"Православная культура имеет ограничение только в рамках принятой морали", - подчеркнул о.Вячеслав, настоятель храма "Всех Святых воинов". Он высказал мнение, что преимущество на фестивале должно предоставляться классическим видам искусства. В свою очередь, координатор проекта, генеральный директор фестиваля "Бригантина" Александр Махотин убежден, что "артхаусное кино и современное искусство, если они несут любовь, имеют право на участие в фестивале".

II тур пройдет на Масленицу - 23-25 февраля. Лауреаты I и II туров примут участие в финале, будет проходить 4-6 мая - в дни памяти великомученика Георгия Победоносца. Каждый тур и финал будет завершаться гала-концертом с участием лауреатов и гостей фестиваля - известных артистов. После первого финала в мае 2012-го постоянные отборочные туры будут работать ежеквартально, компетентное жюри определит лауреатов, которые примут участие в гала-концерте и финале.

В течение фестиваля будут работать православные выставки, выставки народного творчества, демонстрироваться православные фильмы. Лауреатов и победителей I тура объявят 14 января на церемонии в парке "Победа" (ст. метро "Дарница"). Этот парк выбран местом проведения не случайно - именно там строится Храм Всех Святых воинов. I и II отборочные туры, а также экспозиции выставок будут проходить в зале "Ровесник".

Как отметила Л.Запорожец, к участию в I туре уже подано около 80 заявок. "Мы постараемся принять всех желающих. Приглашение участникам, отобранным оргкомитетом, будут отправлены до 1 января", - сообщила она. Гендиректор уточнила: участие в фестивале могут принимать лица от 10 до 37 лет; в трех категориях - 10-18, 18-25 и 25-37 лет.

Организаторы мероприятия надеются на поддержку государства и благотворителей. "Уже есть много людей, которые хотят его поддержать, и многие люди, которые хотят принять в нем участие. И это подтверждает будущий успех фестиваля, который будет способствовать консолидации вокруг христианских ценностей", - подчеркнул заместитель председателя Украинского фонда культуры Валерий Козловский.

Он также добавил, что к участию в мероприятии будут привлечены творческие союзы, партнерами его является Минкультуры, МВД, Украинский Союз ветеранов Афганистана и другие структуры и общественные организации.

Подробности о событиях фестиваля и условиях участия в нем - на сайте: www.sv-georgiyfest.com.ua

Укринформ

