Во Львове завтра презентуют рождественскую выставку икон

Уже стало доброй традицией во Львовском музее истории религии в канун праздника Рождества Христова организовывать выставку произведений сакрального искусства из цикла «Рождественские встречи». Как сообщает сайт Музейное пространство Украины, нынешняя тема - «Жизнь печатных и рисованных икон (ХIХ - ХХ вв)». Она создана совместно с музеем сакрального искусства Львовской Архиепархии УГКЦ имени о. Антона Петрушевича.

«Икона - это свидетельство веры человека в Бога, нетленное богатство, передаваемое из поколения в поколение. Мы дорожим образами, которые достались нам в наследство от бабушек и дедушек, - нарисованными, или просто напечатанными на бумаге. Сегодня они стали нашими раритетами », - говорит заведующая выставочным отделом музея Руслана Бубряк.

На выставке представлены произведения Модеста Сосенко, Петра Холодного, Теофила Копыстинского, Генрика Розена, Михаила Осинчук, Анатоля Яблонского, Филатея Коця, Ювеналия Мокрицкого, Антона Монастырского, Михаила Бойчука из сборников «Студиона» и ЛМИР.

С дедов-прадедов в наших домах «живут» иконы, своеобразные обереги. Сначала это были иконы, рисованные на доске и холсте, впоследствии - и на стекле. (Правда, образы эти имели локальное распространение).

В начале ХХ века народная иконопись постепенно приходит в упадок. Ярмарки, магазины пленяют образы, печатные в промышленной полиграфии способом олеографии. Это была новизна и достаточно привлекательная. Машинная продукция быстро заполонила рынок печатными домашними иконами, которые сопровождали галичан на протяжении всей жизни. Сегодня эти образы нашли свое место на выставке, так же, как и печатные иконы Георгия Нарбута, Елены Кульчицкой, Святослава Гордынского, Юлиан Буцманюк, Осипа Куриласа и др.

Среди рисованных и печатных икон можно будет увидеть и Рождественскую шопку, изготовленную народным мастером в XIX веке.

Торжественное открытие выставки «Жизнь печатных и рисованных икон (ХIХ - ХХ вв)» состоится в четверг, 22 декабрь 2011 г. в 16 часов в выставочном зале Львовского музея истории религии.



