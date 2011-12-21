Вандалы осквернили римскую базилику Санта-Мария-Маджоре

Вандалы сделали отверстие размером с кулак в старинной бронзовой центральной двери одной из главных базилик Рима — Санта Мария Маджоре, сообщает агентство АР.

Повреждение, по-видимому, сделанное молотком с маленьким наконечником или камнем, было обнаружено во вторник утром, 20 декабря, на скульптурной группе, украшающей двери: она изображает св. Архангела Гавриила и Деву Марию в сцене Благовещения.

Информационное агентство ANSA сообщило, что предполагаемый совершитель акта вандализма задержан.

Базилика, основанная в IV в., является одним из четырех храмов Рима, которые находятся под прямой юрисдикцией Ватикана.

Согласно римскому преданию, Пресвятая Богородица явилась Папе Римскому Ливерию в августе 358 г. и повелела ему построить церковь там, где он найдет снег рано утром. Несмотря на то, что это происходило 5 августа, снег, действительно, был обнаружен в этом районе Рима, и там построили базилику. В память об этом ежегодно 5 августа в храме совершается особое священнодействие: из-под крыши вниз рассыпаются тысячи лепестков белых роз, которые символизируют снег.

Седмица.Ru

