Список ошибок, которых должны избегать медиа относительно Церкви

Отношения между Церковью и файлы - сложные, а порой и откровенно тяжелые - обсуждались в ходе однодневного симпозиума, организованного газетой L`Osservatore Romano. В нем приняли участие историки и журналисты-ватиканисты, которые сосредоточились в обсуждениях о причинах взаимных недоразумений. В заключение кардинал Джанфранко РАВАЗЗИ представил список ошибок, которых следует избегать медиа относительно освещения событий в Церкви.

К таким ошибкам кардинал зачислил, среди прочего, чрезмерное упрощение, поиск сенсации, недобросовестность. Кардинал призвал также Церковь учиться на ошибках журналистов и превращать их в достоинства, стремясь сконцентрировать свое предание веры на делах существенных и выражать их на языке современных людей.

О том, что послание Церкви должно быть простое, глубокое и понятное, говорил также и Папа к журналистам, которые летели с ним в Бенин. Выразительными и лишенными риторики, достойными для подражания были также выступления участников встречи в Асижу, собравшая «паломников правды и мира» со всего мира.

Сatholicnews