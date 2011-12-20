Чехия - самая атеистическая страна в Европе

Около половины жителей Чешской Республики во время последней переписи населения, проводившейся весной этого года, оставили незаполненной графу о религиозной принадлежности, сообщает KATHweb.

Результаты переписи, касающиеся вопроса о количестве верующих, католические епископы Чехии, рассматривают, по меньшей мере, как сомнительные.

Согласно данным Чешского статистического управления, в настоящее время лишь 14 % населения являются верующими, активно выражающими свою принадлежность к той или иной Церкви.

Католицизм исповедуют 1.083.899 человек, что составляет чуть более 10 % населения. Это число более чем в 2 раза снизилось в сравнении с данными переписи 2001 г., насчитавшей в стране около 2.5 млн католиков. На 2-м месте по числу верующих стоит Евангелическая церковь чешских братьев, принадлежность к которой подтвердили 51 936 человек. На 3-м месте – Чехословацкая гуситская церковь, которая насчитывает в своих рядах 32 276 верующих.

Около трети респондентов (707 649 чехов) отметили, что являются верующими, но не принадлежат ни к одной из официально зарегистрированных церквей.

Соотношение количества прихожан в разных религиозных общинах не претерпело существенных изменений.

По сравнению с переписью 2001 г., число оставивших без внимания вопрос о своей вере увеличилось почти на 500 %.

Данные переписи кореллируют с результатами опроса, проведенного международной социологической службой «Gallup International», согласно которым 55 % чехов не относит себя ни к одной церкви.

По доле атеистов Чешская Республика занимает 1-е место в Европе и 2-е место в мире.

Седмица.Ru