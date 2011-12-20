Проект "Во Христе": Джотто в Москве, Рублев и Дионисий во Флоренции

Сегодня в Москве в Третьяковской галерее открывается уникальная выставка в рамках проекта "Во Христе".

Это результат совместных творческих усилий представителей научных центров и музейного сообщества, богословских кругов – уникальный опыт сотрудничества итальянских и российских специалистов, которые в завершение перекрестного Года Италии-России сделали возможным осуществить этот беспрецедентный обмен шедеврами.

Настоящая выставка организована по инициативе Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА и Президента Итальянской Республики Джорджо НАПОЛИТАНО под покровительством патриарха Московского и всея Руси Кирилла в рамках Года российско - итальянской культуры.

Во Флоренции, в здании знаменитого Баптистерия, Государственная Третьяковская галерея показывает значимые и редкие памятники древнерусского искусства из своего собрания. Это величественная "Богоматерь Одигитрия", созданная в конце XIII столетия в одном из художественных центров Древней Руси – Пскове, "Вознесение" 1408 года из праздничного ряда иконостаса Успенского собора во Владимире, связанного с творчеством самого прославленного русского иконописца преподобного Андрея Рублева, и, наконец, изумительная по красоте художественного воплощения богословской идеи икона "Распятие", написанная Дионисием в 1500 году.

В то же время в Москве, в Третьяковской галерее, впервые экспонируются работы великого итальянского художника Джотто ди Бондоне (1267–1337), с именем которого в итальянской культуре связана целая эпоха Проторенессанса. Это хранящиеся во Флоренции икона "Мадонна с Младенцем" конца XIII века из церкви Сан-Джорджо алла Коста и двусторонний алтарный комплекс, состоящий из 10 образов на одном пьедестале, – полиптих из храма Санта-Репарата, созданный около 1305 года и сравнительно недавно введенный итальянскими исследователями в круг произведений Джотто.

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