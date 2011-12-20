Британские геологи нашли источник стройматериалов для Стоунхенджа

Каменоломня, в которой древние кельты добывали блоки песчаника и диабаза для постройки Стоунхенджа, находится в местечке Крейг Рос-и-Фелин в графстве Пембрукшир на юго-западе Уэльса, в 300 километрах от загадочного монумента, заявляют британские ученые в статье для журнала Archeology of Wales.

Огромные каменные глыбы Стоунхенджа являлись центром одной из ранних мировых цивилизаций. О точном предназначении Стоунхенджа ученые до сих пор ведут споры, одни считают, что это жертвенник, другие - что это древнейшая обсерватория.

Роберт Иксер из Лейчестерского университета и Ричард Бевинс из Национального музея Уэльса изучали минеральный состав так называемых "голубых камней" - каменных плит из диабаза, относительно твердой вулканической породы.

Большинство археологов и геологов сходятся во мнении, что фрагменты диабаза не могли быть добыты прямо на месте, в юго-западной части Англии на месте современного графства Уилтшир, и были доставлены на место постройки монумента из Южного Уэльса, где находятся ближайшие залежи этой породы. Здесь мнения геологов сильно разнятся - существует несколько десятков кандидатов на место добычи строительных материалов для великой стройки каменного века.

Иксер и Бевинс проанализировали соотношение кремния и других элементов в "голубых камнях"Стоунхенджа и выделили несколько точек на геологической карте Южного Уэльса, где могли залегать породы с таким химическим составом. После этого они сравнили макроскопическую структуру образцов из залежей диабаза с внешним обликом каменных плит в древнем монументе и попытались определить их происхождение, руководствуясь реалистичностью добычи и доставки стройматериалов до площадки на юго-западе Англии.

По их расчетам, древняя каменоломня находилась в местечке Крейг Рос-и-Фелин в северной части графства Пембрукшир. На этой территории залежи минералов сочетаются с признаками существования стоянок древних людей. Кроме того, в этой местности когда-то находились источники воды, которые почитались древними жителями Англии и Уэльса. Это может объяснить то, почему предки современных англичан и валлийцев были готовы тащить многотонные глыбы диабаза за сотни километров от места их добычи.

Как отмечают геологи, окончательное подтверждение истины их предположений будет возможно с началом раскопок в районе Крейг Рос-и-Фелин и поиском инструментов , которыми пользовались древние люди для добычи и транспортировки монолитов.

