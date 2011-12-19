Пловцы из Севастополя посвятили Святому Николаю заплыв в ледяной воде

Заплыв в ледяной воде через Севастопольскую бухту, посвященный Святому Николаю Чудотворцу, осуществили сегодня известный пловец-марафонец, номинант Книги рекордов Украины Олег СОФЯНИК, председатель Севастопольской федерации зимнего плавания Валерий ВЕСЕЛОВ и председатель клуба моржей «Буревестник» Виктор ПИСКУНОВ.

Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель Интернет-проекта "Меридиан-Севастополь" Роман ЧЕРНЕНКО (ранее вместе с О.СОФЯНИКОВ принимал участие в ряде рекордных заплывов – УНИАН), спортсмены стартовали в 10.44 от причала бухты Голландия (Северная сторона Севастополя) и в 11.01 финишировали у причала бухты Троицкая, проплыв за 17 минут около 600 метров. Температура воды составляла 8 градусов, воздуха – 10 градусов. В.ПИСКУНОВ плыл в ластах и тащил за собой на буксире надувную лодку, в которой находились вещи и одежда пловцов.

О.СОФЯНИК после выхода на берег рассказал журналистам, что «заплыв посвящён покровителю моряков Николаю Чудотворцу. На Северной стороне, как раз недалеко от бухты, находится Свято-Никольский храм, у него сегодня престольный праздник. И очень символично, что финишировали мы в Троицкой бухте. Святая Троица здесь присутствует явно».

По информации Р.ЧЕРНЕНКО, в дальнейших планах марафонцев – эстафетный заплыв через Керченский пролив, который должен состояться в конце декабря. Для тренировки они планируют 28 декабря пересечь Южную бухту Севастополя (около 400 метров), от Павловского мыса до Графской пристани.

