Современные чудеса Николая Угодника

День святителя Николая Зимнего в 2008 году помнится мне очень хорошо. В тот день выполняла свою обычную работу в УНИАН, занимаясь темами политики и экономики.

Проекта «УНИАН-Религии» тогда еще не было, как говорится, и в помине. Зато было много ответственной редакторской работы, которая не позволяла отлучиться. Но душой в тот день я была в храме, у иконы святителя Николая, мысленно ставила свечу, с молитвой о самом главном.

К вечеру нашлось немного свободного времени и пришла мысль создать группу в честь святителя Николая на популярном ресурсе «Одноклассники».

«Если Господь по молитвенному обращению к Николаю Чудотворцу совершил просимое вами, можете оставить подробную запись об этом, в память о современных чудесах святителя Николая», - написала призыв к участникам новой группы.

Очень скоро она стала популярной. На сегодняшний день в группе 54,8 тыс. участников и 12 модераторов (священники и учащиеся духовных семинарий. - Авт.).

Участники группы рассказывают, что Святой Николай активно участвует в их жизни, помогая даже в неразрешимых ситуациях. Он освоил массу светских профессий: доктор, инженер, садовник, летчик, ветеринар, почтальон…

Святитель защищает от обидчиков, помогает получить работу, решает квартирные вопросы, спасает жизни, взывает к справедливости и являет чудеса.

Добавлю, что днем рождения проекта «УНИАН-Религии», наверное, тоже следует считать 19 декабря. Ведь идея его создания, пришла именно тогда, вместе с группой в честь святителя Николая в социальной сети. И по молитвам к Николаю Чудотворцу и святым отцам Печерским, уже через несколько месяцев мы запускали новый проект.

Фатима Аликова (Цаликова) 35 лет, Москва-Беслан.

НА ЛИНИИ ОГНЯ

«В 2004-м году я была в заложниках в Беслане, в школе №1. Не буду описывать, как тяжело было всем нам в спортзале эти три дня. Во время взрыва я вылетела из окна, и ничего не соображая, наугад, пробежав метров 20, спряталась между железными гаражами. Началась перестрелка, я легла на землю, закрыв руками уши. Мне было очень страшно. Пули свистели со всех сторон. Все время, пока я там лежала, молилась Николаю Чудотворцу.

Я просто кричала ему в душе, чтобы он спас меня от смерти. Мне казалось, что если хоть на секунду прервется моя молитва, то в меня попадет пуля. Так пролежала часа полтора, а может и больше, не знаю. В какой-то момент стрельба стихла, за забором послышались голоса, и я позвала на помощь. Меня вытащили и понесли на носилках к машине скорой помощи. На мне не было даже царапины, несмотря на то, что я лежала на линии огня. Все благодаря молитвам к Николаю Чудотворцу!»

Елена Бестужева, 57 лет, Тверь, Россия.

«Мой папа 1923 года рождения. Когда он ушел на фронт, моя бабушка молилась за него Николаю Угоднику. Однажды осенью их перебрасывали к линии фронта. Они шли по грязи, очень устали, когда дошли до места, окопались и повалились спать. Папа проснулся от того, что его теребил за плечо старичок в белой рубашке навыпуск. Он сказал: «Ванюшка, беги, беги!». Папа вскочил и побежал. Потом подумал: откуда старичок у линии фронта? Остановился, оглянулся… В это время в окоп попала бомба, и всех, кто там остался, убило».

Татьяна Иванова-Суворова, 47 лет, Лукьянов, Россия.

НАД ПРОПАСТЬЮ

«Мой старший брат, будучи двух лет отроду, потерялся в лесу. Его искали всем поселком, но безрезультатно. Через сутки, по плачу, его нашли на краю обрыва, над рекой, на хворосте. Нашедший хотел его одеть потеплее и накормить. Но ребенок сказал: "Я не хочу и я не замерз". Одет он был легко, а ночью был заморозок. "Меня дедушка седенький согрел и дал хлебушка". Все это произошло 25 мая. Бабушка искренне верила, что это Николай угодник спас ее внука».

Наташа Сидорова (Улогова), 33 года, Лобня, Россия.

ГОЛОД

«Это было в 1946 году, в послевоенное голодное время. Моей маме было 9 лет. Горсть крупы - на целый день, перемалывали жёлуди и готовили из них лепешки, ели коренья. Две младшие сестры моей мамы находились в больнице из-за истощения. День был летний, солнечный, мама сидела на завалинке и играла с золой от печи. Вдруг из-за угла появился старичок. По рассказу мамы дедушка был очень приятной внешности: не большого роста, с голубыми глазами и во всем белом. Волосы, брови, бородка были полностью седыми. Костюм был тоже белым, обувь светлая.

В те времена, когда ходили все в "тряпье", в таких одеждах человека увидеть было невозможно. Дедушка подошел к маме и спросил, хочет ли она кушать? И дал маме две картофелины, хлеб, и два помидора. На радостях мама даже не поняла, куда этот дедушка делся. Прибежала соседка к маме и спросила, что это было за чудо? Она видела все это из окна. Рассказала, что отдав маме продукты, дедушка зашел за угол и… исчез!!! Об этом случае долго говорили в деревне, предполагали, что это был сам Николай Чудотворец! Эту историю мама часто рассказывает. Она все помнит, до мельчайших деталей. А маме уже 74 года».

СЧАСТЛИВОЕ ЗАМУЖЕСТВО

Татьяна Стивриня, 49 лет, Елгава, Латвия.

«У меня есть знакомая, которая вышла замуж по молитвам к святому Николаю. Ей уже за 40, разведённая была, но очень хотела найти свою половинку. Ей подсказали, что о замужестве надо молиться Николаю Чудотворцу. Она работает в храме, потому при каждом удобном случае стала подходить к иконе и просить о наболевшем. Однажды, когда она протирала икону, к ней подошел мужчина её возраста. «Вот наблюдаю за вами, вы всё время у этой иконы». Она так просто ему и отвечает: «Мужа прошу у Господа». Он посмеялся и говорит: «А вот и я!». Уже второй год как венчаны, а теперь Господь и ребёночка послал».

Светлана Лахина (Чиканцева), 39 лет, Белая Калитва Сухуми, Россия.

«Я очень хотела ребеночка, но больше 10 недель выносить не получалось. Меня попросили в Воскресной школе вышить икону Николая Чудотворца к празднику Дня любви, семьи и верности. Пока вышивала, просила Николая Чудотворца о помощи. И через 9 месяцев у нас родилась дочь Иулиания. Разве не чудо?»

Галина Коваленко 38 лет, Майкоп, Россия.

«Долго не могла родить – были выкидыши. Молилась Николаю Чудотворцу. Опять забеременела, но уже не верила, думала ничего не получится. И вот поздно вечером иду с работы, идет навстречу старик и говорит: "С праздником!" А у меня из головы вылетело, что День Матери был, думала он подвыпивший и шутит. Я ответила: «И вас так же!» Он засмеялся и сказал: «Эххх! Это я вас поздравляю с Днем Матери!» Я ответила: «Спасибо!». И пошла дальше. И почему-то про Николая Угодника вспомнила сразу. Обернулась, а старика уже нигде не было... Я поняла, что это знак, и что в этот раз все будет хорошо. Родилась у меня доченька!»

Любовь Федосеева.

«Семь лет у меня не было детей. О бесплодии знали все мои знакомые. Мне посоветовали мне поехать в Турцию, в храм, где когда-то служил сам Николай Чудотворец. Там до сих пор есть церковь, она не действующая, но два раза в год там бывает служба. Святой Николай завещал: «Кто бы ни пришел с добрым намерением в этот храм - все исполнится». Мы ехали с мужем, чтобы просить о детях. Я плакала, когда была там, верила и молила. Вернулась из Турции беременная, чудо свершилось! Родилась дочь.

Я, хотела много детей, но опять долго не могла забеременеть. И поехала у Турцию вновь. Просила у Николая двойняшек. Приснился сон: «Сразу тебе трудно будет выносить двоих деток, так как было кесарево сечение. Будут у тебя погодки». После этого сна я забеременела. На пятом месяце беременности заболела гепатитом. Не могла в это поверить, ведь мой ребенок был благословлен Николаем Чудотворцем! Нужно было ложиться в больницу.

Всю ночь я молилась. Во сне явился сам святой Николай, и сказал, что я здорова. Я проснулась и сообщила об этом маме. Мама сказала, что если это сбудется, она уверует. Приехала в больницу, взяли анализы, оказалась я здорова. Врачи были против беременности, настаивали на аборте, пугали, что могу умереть. Я верила, только Николаю. Родился сын. По вере вашей, да будет вам. Я это точно знаю. У меня трое деток - Любовь, Мария и Богдан. Спасибо Богу. Спасибо Николаю Чудотворцу. Это были самые грандиозные чудеса в моей жизни».

Ирина Постарнак, 46 лет, Белгород, Россия.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

«Муж встретил другую женщину, я не могла жить больше в его лжи и распутстве. Он говорил: «Не хочешь жить со мной - иди куда хочешь!". Директор предложил переехать в квартиру с подселением. Соседка думала, что у нас фиктивный развод, чтобы квартиру получить. Суд вынес решение о моем выселении. Пришла в церковь, встала на колени перед иконой Николаюшки, и своими словами стала просить о помощи послать мне какое-нибудь жилье. Встретила утром мера города, на работу шел, почему-то остановился, выслушал. В его глазах увидела сочувствие, сказал прийти завтра в такой-то кабинет. На следующий день я получила ордер. Когда помощь идет свыше, все двери открыты, не надо ни связей, ни денег».

Леонид Кичко, 53 года, Липецк, Россия.

СЛЕСАРНОЕ ДЕЛО

«По профессии я ремонтник технологического оборудования. После одного из ремонтов, показатели агрегата не соответствовали норме: три раза его разбирали-собирали, приём в эксплуатацию затягивался. Расстроенный, пошел в храм. Став у иконы Николая Угодника, попросил его о помощи. Честно говоря, вернувшись на объект, забыл о просьбе. В очередной раз разобрав-собрав, не найдя причин, приняли безнадёжное решение о пробном запуске. Каково было удивление всех присутствующих, когда агрегат начал работать. Никто не смог объяснить происходящего. Посетив храм, я вспомнил о просьбе и поблагодарил святого Николая. Не зная молитв, просил своими словами».

СКОРЫЙ ВРАЧ



Ирина Владина, 42 года, Кострома, Россия.

«Было мне лет 7-8. Очень сильно болели уши, я орала от боли! Вся семья стояла у моей кровати, не зная чем помочь. У моей прабабушки Ольги была икона Святителя Николая - простенькая, на бумажной картонке... Я помнила про икону, и сквозь слезы прокричала: "Бабушка помолись Николаю Угоднику!" Бабушка быстро пошла в комнату. Только она скрылась за дверью, боль, как рукой сняло. Сейчас мне 42 года, а это чудо не забывается. Сомнений не было ни у кого - помог Николай Чудотворец!»

Ирина Холопова, 52 года, Москва, Россия.

«Мой родственник излечился в Мире. Полетел в Турцию с герпесом на спине. Я его предупреждала о последствиях. Но молодость... Говорил: "Йодом помажу - всё пройдёт". А там - озноб, боль. Решили пропустить море и съездить на экскурсию. Так попали в Миры Ликийские. На обратном пути в гостиницу заметил: ни боли, ни озноба. Кожа быстро зажила, без следов».

Владимир Алтунин, 64 года, Севастополь, Украина.

«На работе мы ремонтировали электродвигатель. У меня сорвался лом, и я сильно ударился локтем. Стали неметь пальцы на левой руке. Однажды мы заехали в Форосскую церковь. Стал возле иконы Николая Чудотворца и мысленно говорю: "Я не верю в Бога, но если поможешь мне со здоровьем, поверю!" В тот же момент по рукам потекло тепло, как будто в теплую ванну с мороза. Прошло пять лет, руки больше не немели ни разу. На работе все знают, они видели, как я страдал. Хотите - верьте! Это было со мной».

Лилия Козина (Положнова), 36 лет, Москва.

«Около 15 лет назад у меня была киста яичников. Гинеколог назначила терапию, после которой предстояла операция по удалению кисты. Ровно месяц пила назначенные таблетки, запивая святой водой и молясь Николаю Чудотворцу. 19 декабря (!) киста вышла сама собой. Гинеколог, опытная и грамотная, была сильно удивлена. Долго "просвечивала" на УЗИ, но в итоге признала, что операция не нужна».

Маргарита Божко (Гусарова), 47 лет, Курск, Россия.



СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ - САДОВНИК

«Посадила на лоджии помидоры, они цвели всё лето, но ни один не завязался. В октябре смотрю на эти пустоцветы, и думаю: "Хоть бы один помидорчик завязался, для утешения". И через три дня один завязался. Я сразу поняла, что это мне Николай Угодник помидорчик подарил, так как его иконка стоит на окне прямо рядом с помидорами».

Екатерина Юдкевич, 49 лет, Ленинградская область, Россия.

ИКОНА НА АСФАЛЬТЕ

«Было это в очень тяжелый момент жизни, когда я потеряла близкого человека, и приехала в Питер за документами. Шел проливной дождь, и мне казалось, что я просто умру, не выдержу горя. Возле метро "Технологический институт" очень оживлённое место, люди идут потоком, никто никого не замечает. Я шла в этом потоке, и душу охватывало отчаянье. Вдруг на тротуаре я увидела икону, стоящую прямо посреди дороги. Не понятно, как она могла стоять, и как её люди ногами не сбили. Я наклонилась и подняла её. Это была икона Святого Николая Чудотворца с ладонь величиной, на дереве. Удивительно ещё то, что под проливным дождём она была совершенно сухая! На меня повеяло такой неожиданной радостью, покоем, любовью - всё это трудно словами передать! Мой духовник сказал, что это Святой Николай Чудотворец утешил меня».

Александр Воробьев 52 года, Калининград, Россия.

ОСКВЕРНЕННАЯ ИКОНА

«Случай был в середине 90-х годов. У нас в Калининграде есть храм Николая Чудотворца. Над входом - икона святителя Николая. В один из дней обнаружили, что икона пропала. Пустой разломанный киот нашли на клумбе. Через несколько месяцев икону вернули, на лике святителя Николая были выковыряны глаза. Батюшка рассказал нам страшную историю, как икона у него очутилась и что произошло. В храм икону вернула женщина, вся в слезах она рассказала, как все было.

В ту ночь ее сын с группой подростков проникли на территорию храма и сняли икону святого Николая. Она была очень красивая и издалека выглядела богато. Когда ребята принесли икону домой и на свету разглядели, что она простенькая, один из подростков со злости взял гвоздь и выковырял глаза святому. Через месяц подростку, который совершил кощунство, выбило оба глаза. Когда стало ясно, что он остался на всю жизнь инвалидом, то рассказал своей маме о том, что он натворил, и где лежит оскверненная икона. Тогда женщина отнесла икону в храм и рассказала батюшке, какое их постигло горе за кощунство ее сына. Икону отреставрировали, вставили в киот и установили на прежнее место. Что стало с мальчиком и его мамой - сведений нет».

Ирина Сорочан, 49 лет, Астана, Казахстан.

СТРАЖ ПРАВОПОРЯДКА

В июле 2005 года умерла мама. Не прошло 40 дней, решила съездить на кладбище одна. У маминой могилы сидел мужчина, на вид страшноватый. Мы с ним переглянулись. Я иду и думаю, он сейчас пойдет за мной. Так и вышло, идет он и еще под 2 метра ростом мужчина. Стало страшно, у нас были случаи, когда нападали на людей на кладбище. И тут из кустов выходит дедушка, я еще подумала, что пришел кого-то навестить. Одет был просто, но я обратила внимание на его лицо: необыкновенное, чистое, такое светлое, что не передать, бородка и волосы белые. Знакомое лицо, где я могла его видеть? Он на меня так строго посмотрел и прошел мимо маминой могилы, а я как завороженная пошла за ним. Те двое мужчин шли за нами, но не прибавляли шаг. По дороге я зашла на могилку своего мужа, цветы положила, он притормозил, меня ждал, и те двое тоже приостановились. Дошли мы до развилки, смотрю, нет его, как в воду канул. Я благополучно вернулась домой. Когда пришла в наш храм, подошла к иконе Николая Чудотворца, ахнула, узнав в том старичке любимого святого Николая Чудотворца, это был он. То есть он мне помог, даже без обращения к нему. Благодарю Господа, что он дал мне такое чудо - встретиться с Николаем Угодником".

Инна Римская 41 год, Киев, Украина.



ВОЛШЕБНИК В ГОЛУБОМ ВЕРТОЛЕТЕ

«В 1998 году мы с подругой Олей отправились на Валаам. Денег было в обрез, выехать мы все не могли: то нет катера, то мы не знаем об его отправлении. Мы уже свыклись с мыслью, что на последние деньги поедем теплоходом на Сортавала, ведь обратные билеты куплены в Киеве и денег в случае их сдачи мы не получим. Мы с горя пошли в гостиницу, съели всю кашу, взятую в трапезной, а потом для утешения стали читать акафист святому Николаю и пропели величание. Когда мы запели величание в третий раз, рядом с гостиницей приземлился вертолет, которым мы улетели. Через два часа мы были уже в Питере».

Татьяна Москалёва (Ильясова), 54 года, Канск, Россия.

ПОЧТАЛЬОН

«В журнале прочитала, как святой Николай помог одному мужу выдать дочерей, и я подумала: где на всех взять Николая Чудотворца? Я была в затруднительном положении - одна воспитываю сына, он первокурсник. Зима на дворе, а у него нет теплых вещей. На другой день прихожу с работы, в дверях записка-извещение - пришли деньги от сестры. Купила сыну пуховик. А сестра мне сказала, что она вдруг подумала, что нам нужнее деньги, чем им».

Марина Идадзе, Кутаиси, Грузия.

ВЕТЕРИНАР

«У нас заболел щенок. Мы тяжело переживали его болезнь. Около недели он лежал, не ел и не пил, дыхания почти не было слышно. И вдруг, ни с того ни с сего, он проявляет интерес к еде, начинает бегать и проказничать... Мы были очень удивлены. И тогда папа признался, что просил Николая Чудотворца, чтобы щенок выздоровел. Как оказалось, папа был услышан. А ведь ветеринар отказался лечить нашего песика! Вот такое чудо...»

Евгений Поляков, 51 год, Москва, Россия.

НА ВАЛААМ

«Лет 15 назад, с игуменом Иоилем, мы плыли на Валаам на маленькой моторной лодке. Только миновали Никольский скит, у нас заглох мотор. Пока доставали весла пал жуткий туман, видно было только купола Никольского храма. Еле доплыли на веслах. Если бы мотор заглох попозже, неизвестно что с нами было бы. Святой Николай овел от гибели!»

Светлана Крыкун (Архипова), 52 года, Мурманск.



«ТЫ ОБЕЩАЛА»

«Это было в 1988-1989 годах, дочке моей было 4 годика. На работе похвалилась, что с ребенком ни разу в больнице не лежала. В этот же вечер, увезли ребенка с лариготрахиитом. Молила Бога, чтоб дитя моего помиловал, пообещала в случае исцеления в церковь сходить, свечку поставить. Девочка моя выздоровела, а в церковь я так и не сходила. Через год мне снится сон, стоит в дверях мужчина в длинном одеянии, слегка согнута рука, как бы показывая на икону, и говорит: "Ты обещала!" Кто мне приснился, я не знала. Через 13 лет моя дочь посупала в ФИНЕК в Питере, я ее туда отвела, а сама в Казанский собор. Пошла осматривать иконы, к одной подошла, и сразу слезы рекой: это он - Николаюшка, из моего сна, просто раньше я никогда не видела икону Чудотворца в полый рост».

Ольга Гаврилова, 44 года, Россия, Красноярск.

"ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ СЛЫШИШЬ, ДАЙ КАКОЙ- НИБУДЬ ЗНАК"

«Моя дочь заканчивала институт, получила специальность художник-дизайнер, уехала жить в Питер, в течение 4 месяцев не могла найти работу. И вот, когда силы и терпение были на исходе, ноги привели во Владимирский Собор. Там есть очень старая икона Николая Чудотворца. Она обратилась к нему с молитвой: "Если ты меня слышишь, подай какой-нибудь знак!" Вдруг распахнулось окно, ветром задуло все свечи, осталась гореть только свеча в руках у дочери. В этот же день ей принесли газету с объявлениями, где фирме требовался дизайнер. Это было 8 лет назад. Сейчас у дочери своя фирма. С иконой Николая Чудотворца она не расстается никогда».

Татьяна Шведова 42 года, Запорожье, Украина.

«КОГДА ВИЖУ ПОСТ ГАИ, ПРОШУ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА ЗАКРЫТЬ НАС РУКАМИ»

«Когда едем мимо поста ГАИ, я прошу Николая Чудотворца закрыть нас руками, чтобы они не видели нас. Никто и никогда не осмелился нас остановить».

Бортинженер Людмила Майгурова 38 лет, Волгоград, Россия.



«ПОСМОТРЕЛА В ИЛЛЮМИНАТОР, И ОБАЛДЕЛА: НА СТЕКЛЕ ЧЁТКО БЫЛ ВИДЕН РИСУНОК КРЫЛЬЕВ»

«Летели на самолёте Боинг 737-200, который самый маленький, и с которым чаще других происходят катастрофы. Взлетели нормально, набрали высоту, стали нам разносить напитки и еду, народ расслабился … Вдруг мы вошли в зону турбулентности, самолёт кидало во все стороны так, что по салону летали стаканы, тарелки, салфетки и всё на свете. Пассажиры сделались белыми от ужаса, народ не знал за что схватиться руками, чтобы удержаться в креслах...

У меня была с собой икона с изображениями Николая Угодника, Божией Матери, Ангела Хранителя и Господа с молитвами путешественника к ним. Достала трясущимися руками и стала читать все молитвы подряд. Заканчиваю - и по новой. Читаю молитвы и боковым зрением вижу, народ с такой надеждой на меня смотрит. И стала я молитвы читать не про себя, а вслух. Тут вдруг всё успокоилось так же быстро, как и началось. А какой-то парень, когда я молитвы вслух дочитала, крикнул на весь самолёт: «Алилуя!» Я посмотрела в иллюминатор, и обалдела: на стекле чётко был виден рисунок крыльев, как у ангела... Наверное, это был знак. Для кого как, а по мне, так это было чудо. Слава Богу за всё!»

Анна Горпинченко, «УНИАН-Религии».

