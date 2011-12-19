В Луцке почтили Святого Николая

В Луцке почтили покровителя города Святого Николая. Мероприятия начались акцией «Николай помнит о всех». Об этом УНИАН сообщили в отделе информационной работы городского совета.

Как отмечено в сообщении, возле памятника Святому Николаю собрались воспитанники Центра детского и молодежного творчества «Диво», Луцкой музыкальной школы № 1, работники исполнительных органов городского совета, общественность. Две девочки в костюмах ангелов зажгли новогоднюю свечу, потому детки прочитали молитву Святому Николаю и исполнили несколько художественных номеров.

Городской голова Николай РОМАНЮК поздравил собравшихся с праздником и пожелал, «чтобы покровитель Луцка - Святой Николай приносил каждому добро, здоровье, счастья, исполнения желаний и всех оберегал».

Он также поблагодарил организаторов акции «Николай помнит о всех», цель которой - развести подарки тем деткам, которые по тем или иным причинам не смогут посетить сегодняшние многочисленные праздничные мероприятия. Детям с ограниченными возможностями вручат подарки - книги, медовые пряники и сладости.

