В галерее «Соборная» — жарко от нескончаемой череды концертов

В предпраздничные дни в галерее «Соборная» не то, что суетно — жарко от нескончаемой череды концертов, конкурсов, фестивалей и других замечательных встреч. Особенно шумно здесь в выходные, ведь суббота и воскресенье здесь традиционно посвящены детям. Поэтому взрослым со своими планами втиснуться в график галереи трудно.



Так, в нынешние выходные все праздники здесь посвящены, конечно же, Святому Николаю.

В субботу, Международный благотворительный фонд «Соняшник» провел всеукраинский фестиваль детского творчества «Джерело надій».

Сегодня, свою программу представляют три воскресные школы города. Например, новый спектакль, посвященный Святителю Николаю, покажет детская студия «Радощі».

А вечером, уже для взрослой аудитории, в галерее «Соборная», состоится концерт «Музыкальные поздравления ко Дню Святого Николая».

Перед гостями выступят выпускницы Национальной музыкальной академии Украины имени Чайковского Леся НИКОНЕНКО и Юлия ТРОЦЕНКО. Аккомпаниатор - Виктория ПОПОВА.

В концерте прозвучат классическая вокальная музыка композиторов Даргомыжского, Чайковского, украинские народные песни в обработках Задора, Людкевича, Кос-Анатольского, Андросюка.

Sobor.in.ua