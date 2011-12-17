Половина американских ученых исповедуют религию

В последние годы было проведено несколько исследований, посвященных отношению американских ученых к религии. Согласно данным последнего опроса, проведенного социологами частного исследовательского университета Райс (штат Техас), около половины американских ученых заявили о своей принадлежности к той или иной религии.

В то же время 20 % ученых-атеистов считают, что духовность не имеет прямого отношения к какой-либо религии, но играет определенную роль в их жизни, пишет Periodista Digital.

2 из 10 ученых-атеистов предпочитают, чтобы их дети имели хорошие представления о разных религиях. Они готовы предоставить детям возможность самостоятельно сделать свой выбор. Причиной, по которой было принято данное решение часть из этих ученых назвала влияние супруга или верующих друзей и близких, общение с которыми является важной составляющей жизни, но религиозные взгляды которых респонденты не разделяют.

Руководитель исследования, социолог Говард Экланд ЭЛЕЙН, считает, что несмотря на то, что ученых в американском обществе часто называют наименее религиозной группой населения, в США до сих пор продолжает оставаться сильной связь между религией и семьей.

В ходе исследования были опрошены 2198 сотрудников факультетов естественных и социальных наук из 21 университета США.

Седмица.Ru

