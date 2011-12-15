В Луцк Вифлеемский огонь мира привезут 19 декабря

Пластуны привезут в Луцк Вифлеемский огонь мира. Волынь получит его с места рождения Иисуса Христа от польских харцеров 19 декабря. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Волынского округа Пласта.

Как отмечено в сообщении, Вифлеемский огонь мира постоянно горит на месте рождения Иисуса Христа, а накануне Рождества скауты распространяют его по всей Европе. В Украине эту миссию уже тринадцатый год подряд выполняют члены Национальной скаутской организации Украины «Пласт». Эстафетой до Луцка Огонь попадет от польских харцеров. Традиционная встреча на Буге состоится 19 декабря на международном пункте пересечения границы Устилуг-Зосин.

20 декабря в Кафедральном Соборе св. Петра и Павла пластуны передадут Вифлеемский огонь мира римско-католической общине города, чтобы христиане, которые празднуют Рождество по григорианскому календарю, могли зажечь в Сочельник свечу тепла, мира и согласия.

Участие в передаче будут принимать также участники проекта «От Николая до Василия – сказочные дни для детворы». Цель проекта - обеспечение интересного и содержательного досуга детям, которые могут быть лишены надлежащей родительской заботы в праздничный период.

Передача Вифлеемского огня мира жителям Луцка состоится 5 января на Театральной площади. К общей молитве будут приглашены представители всех христианских конфессий Луцка.

Справка УНИАН. Акция передачи Вифлеемского огня мира впервые была проведена в 1986 году австрийской телерадиокомпанией ORF из города Линц. С самого начала акция планировалась с целью поддержки несовершеннолетних детей и всех, кто нуждается в помощи и внимании в предрождественское время. И сразу же это благородное дело взяли в свои руки скауты. В Европу Огонь из Вифлеема привозят самолетом австрийские скауты, а уже из Вены он передается из рук в руки по всей Европе.