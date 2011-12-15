Вифлеемский огонь мира получили депутаты Тернопольского облсовета

Депутаты Тернопольского областного совета первыми в области получили от местных пластунов Вифлеемский огонь мира.

Как объяснил в начале пленарного заседания руководитель областной организации «Пласт» Владимир ЮЗИК, данный огонь символизирует уют, тепло, понимание и благосостояние.

«Передавая вам этот огонь, мы его передаем и всей общине области с пожеланиями добра и надежды», – сказал В.ЮЗИК, вручая лампадку с огнем председателю облсовета Алексею КАЙДЕ.

Запланировано, что лампадки, зажженные от этого огня, депутаты повезут во все районы области.

А в субботу 17 декабря в 18 часов во время торжественного открытия главной елки города на Театральной площади Тернополя состоится передача Вифлеемского огня мира общине города.

Справка УНИАН. Вифлеемский огонь в Украину благодаря эстафете, начало которой положили австрийские скауты, попадают уже 13-й год подряд. Скауты зажигают свечи в Вифлееме, где родился Иисус Христос, и распространяют огонь как символ мира, любви и братства по всему миру.

К празднику Рождества Христова пластуны Украины передают Вифлеемский огонь мира церквам, детским домам, государственным учреждениям, власти на местах, чтобы каждый мог почувствовать тепло Вифлеемской звезды. Также этот огонь символизирует единенье христиан в преддверие Рождества, солидарность со всеми, кто далеко, с убогими, единение с Христом.

В Украине акцию передачи священного сияния благословили Украинская Греко-католическая церковь, Украинская православная церковь Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь и Римско-католическая церковь в Украине.

Традиционно Вифлеемский огонь хранится в церквях до Иордана – до 19 января.

