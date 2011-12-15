Ученые: Туринская плащаница - не подделка

Национальное агентство по новым технологиям, энергии и устойчивому экономическому развитию Италии (Enea) опубликовало доклад о пяти годах исследований Туринской плащаницы. Участники исследований - ди Лаццаро, Мурра, Сантони, Никелатти и Балдаккини - пытались понять, как на льняной ткани Плащаницы так четко отпечаталось изображение. Кроме того, они поставили перед собой задачу определить, какие физические и химические процессы могут привести к возникновению такого типа окрашивания полотна, как на Туринской плащанице.

Как сообщает в четверг InoPressa.ru. рассказывая о публикации в газете La Stampa, исследователи исходили из последнего и единственного полного изучения полотна, осуществленного группой американских ученых STURP (Shroudof Turin Reasearch Project).

Как отмечает La Stampa, в результате собственных исследований итальянские ученые полностью опровергли утверждение, что Туринская плащаница является средневековой подделкой. В докладе говорится: "Двойное изображение, фронтальное и заднее, человека, подвергавшегося истязаниям и распятию, которое просматривается на льняной ткани Туринской плащаницы, обладает многочисленными необычными характеристиками, химическими и физическими, которые в настоящее время невозможно воспроизвести в лабораторных условиях, невозможность повторения (а значит, и фальсификации) изображения на плащанице не позволяет сформулировать достоверную гипотезу о механизме формирования отпечатка". Сегодня наука не в состоянии объяснить, каким образом на Плащанице образовался отпечаток тела, говорится в публикации итальянской газеты.

Происхождение отпечатка на Плащанице - неизвестно. Это и является сутью так называемой "тайны Туринской плащаницы", отмечают ученые. Под каплями крови нет изображения. Это значит, что следы крови появились на ткани до появления изображения. Таким образом, изображение сформировалось позднее. Кроме того, все кровяные пятна имеют четкие очертания, таким образом, можно предположить, что тело не снималось с простыни. Кроме того, на ткани отсутствуют следы разложения, которые обычно проявляются спустя 40 часов после смерти. Исследователи сделали также вывод о том, что тело находилось на полотне не более двух дней, пишет автор статьи.

Одной из версий появления изображения на ткани было электромагнитное воздействие. Но результаты экспериментов Enea свидетельствуют о том, что короткое и интенсивное, как вспышка, направленное ультрафиолетовое облучение способно окрасить льняную ткань таким образом, чтобы на ней были воспроизведены многие особенности отпечатка тела, включая тональность цвета, поверхностную окраску внешних волокон ткани и отсутствие флуоресценции. Однако, как подчеркивают ученые из Enea, общая мощность ультрафиолетовой радиации, необходимой для мгновенного окрашивания поверхности льняной простыни, соответствующей телу человека среднего роста, равна 34 млрд ватт, а такую мощность не способен произвести ни один из существующих ныне источников ультрафиолетового излучения.

Как заявили ученые, исследования еще не закончены. Им приходится собирать "фрагменты научного паззла - сложного и захватывающего". Тайна происхождения изображения на Туринской плащанице "бросает вызов нашему интеллекту", приводит La Stampa слова Папы Иоанна Павла II.

NEWSru.

